Zweiter Trainerwechsel in Rhynern: Auch Bednarski ist Geschichte

Der SV Westfalia Rhynern wechselt erneut seinen Cheftrainer: Kamil Bednarski (38) ist nicht mehr länger verantwortlich für den Oberligisten. Sein "Co" übernimmt.

Sportlich segelt der SV Westfalia Rhynern in der Oberliga Westfalen in recht ruhigen Gewässern. Trotz dreier Niederlagen zuletzt beträgt der Vorsprung auf die Rote Zone zehn Spieltage vor Ende der Saison 23/24 stolze elf Zähler. Und doch gab der Verein am Dienstag nun die sofortige Trennung von Cheftrainer Kamil Bednarski bekannt: "Nach einem konstruktiven Gespräch zwischen der sportlichen Leitung und Kamil Bednarski trennt man sich in beiderseitigem Einverständnis. Wir danken Kamil für die geleistete Arbeit und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles erdenklich Gute", heißt es in der knappen Pressemeldung des Vereins lediglich.

Konkreter wird Teammanager Max Schulte im Westfälischen Anzeiger: Nicht die drei jüngsten März-Niederlagen seien ausschlaggebend für die Trennung gewesen: "Sie liegt einzig und allein daran, dass die Vorstellungen über die zukünftige Ausrichtung und Entwicklung der Mannschaft auseinander gehen", so Schulte.

"Co" Stöhr übernimmt

Bednarski wurde erst im vergangenen November als Nachfolger des geschassten Michael Kaminski präsentiert. Der 38-jährige ehemalige Regionalligakicker (175 Einsätze für den SC Wiedenbrück, Rot-Weiss Essen, den Wuppertaler SV und den VfB Hüls) kommt somit als Trainer auf lediglich zehn Ligaspiele für das Team aus dem Süden der Stadt Hamm.

Einen Nachfolger präsentierte der Verein in der Meldung ebenso: Im Heimspiel gegen den 1. FC Gievenbeck, das bereits für Donnerstag angesetzt ist, wird der bisherige Co-Trainer Julian Stöhr an der Seitenlinie stehen. Ob es sich beim 33-Jährigen um eine Interims- oder eine Dauerlösung handelt, wurde von Vereinsseite nicht konkretisiert.