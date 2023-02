Zweiter Titel: Potapova triumphiert in Linz

Die Russin Anastasia Potapova hat das WTA-Turnier in Linz gewonnen - Finalgegnerin Petra Martic war chancenlos.

Strahlendes Siegerlächeln: Anastasia Potapova nach dem Triumph in Linz. IMAGO/GEPA pictures

Mit 6:3 und 6:1 machte die 21-Jährige aus Saratov kurzen Prozess mit ihrer kroatischen Kontrahentin und hat damit bei ihrem vierten Turnierstart in diesem Jahr den ersten Sieg eingefahren.

Siege gegen Niemeier und Friedsam

Der Weg zum Pokal führte Potapova im Vorfeld zu zwei Duellen mit deutschen Spielerinnen: Im Achtelfinale besiegte sie Jule Niemeier in drei Sätzen mit 7:5, 3:6 und 6:3, im Viertelfinale schaltete sie die Qualifikantin Anna-Lena Friedsam ebenfalls in drei Sätzen aus - 2:6, 6:4 und 6:1.

Im Endspiel ließ Potapova dann keine Zweifel daran, wer den Platz als Siegerin verlassen würde. Die an Nummer acht Gesetzte attackierte vor allem immer wieder auf den zweiten Aufschlag von Martic, die im Halbfinale die topgesetzte Maria Sakkari aus Griechenland in drei engen Sätzen ausgeschaltete hatte. Insgesamt nutzte Potapova fünf ihrer insgesamt zehn Breakbälle und verwandelte nach 1:16 Stunde den Matchball.

Nach Istanbul 2022 der zweite Titel

Mit dem Triumph in Linz feiert die Russin ihren zweiten Turniererfolg nach Istanbul im vergangenen Jahr - auch in der türkischen Metropole musste sich gegen Martic spielen und gewann damals in der zweiten Runde.

Mit dem Finalsieg in Linz springt Potapova, die zuvor in der Weltrangliste auf Position 44 geführt wurde, in die Top 35 - ihre beste Platzierung im WTA-Ranking.