Zweiter Sommer-Neuzugang: Reese wechselt ablösefrei zu Hertha BSC

Hertha BSC treibt die Kaderplanungen für die Saison 2023/24 schon jetzt voran: Neben Florian Niederlechner wird sich im Sommer auch Fabian Reese der Alten Dame anschließen.

Erst am Dienstag war der ablösefreie Sommer-Wechsel von Florian Niederlechner in die Hauptstadt offiziell geworden, tags darauf legt Hertha BSC nach: Auch Fabian Reese kommt zur Saison 2023/24 nach Berlin - und kostet den aktuellen Bundesliga-15. keine Ablöse.

Der Linksaußen entschied sich dagegen, seinen auslaufenden Vertrag bei Holstein Kiel zu verlängern. Sein neues Arbeitspapier in Berlin läuft bis 30. Juni 2026. Zu dem Umstand, dass der 25-Jährige die Störche unentgeltlich verlässt, äußert sich kein Kieler Verantwortlicher im offiziellen Klubstatement.

In Berlin dagegen drückte Fredi Bobic, Geschäftsführer Sport, seine Vorfreude auch verbal aus. "Fabian Reese hat sich in den vergangenen Spielzeiten sehr gut entwickelt und in den Fokus einiger Vereine gespielt. Wir freuen uns, dass er sich für Hertha BSC entschieden hat", so der ehemalige Bundesliga-Angreifer: "Er ist ein schneller, dynamischer Stürmer, der sowohl auf der Außenposition als auch im Zentrum zum Zug kommen kann."

In der Vita von Reese, der bevorzugt auf dem linken Flügel eingesetzt wird, stehen bis dato zwei Europa-League- und 13 Bundesliga-Einsätze. Deutlich mehr Erfahrung sammelte der Offensivspieler in der 2. Bundesliga: Für den Karlsruher SC, die SpVgg Greuther Fürth und Holstein Kiel machte Reese insgesamt 146 Spiele im Unterhaus (zwölf Tore, 25 Vorlagen). Bis zur U-20-Nationalmannschaft lief der Rechtsfuß auch für den DFB auf, machte in dieser Altersklasse in zehn Länderspielen drei Tore.

Nur Top-Scorer Skrzybski übertrifft Reese

In der aktuellen Saison kommt Reese auf 16 Zweitliga-Einsätze, in denen er fünf Tore erzielte und vier weitere vorbereitete (kicker-Notenschnitt 3,16). Nur Steven Skrzybski (zehn Tore) erzielte in dieser Saison noch mehr Treffer für die Störche. Der Top-Scorer der 2. Bundesliga assistierte zudem einmal mehr als Reese.