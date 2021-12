Zweiter Sieg mit den weißen Steinen: Carlsen baut Führung aus

Nach einem Patzer von Jan Nepomnjaschtschi konnte Magnus Carlsen nach Spiel sechs auch die achte Partie der Schach-WM für sich entscheiden. Der Weltmeister nutzte die Fehler seinen Gegners eiskalt aus und konvertierte seinen Vorteil zum 5:3 Gesamt-Spielstand.

Wie in Spiel vier spielte Nepomnjaschtschi die Petrov-Verteidigung gegen Carlsens Königbauern, der Titelverteidiger zeigte schon früh seinen Ambitionen: Mit 7. Sd2 spielte der Weltmeister einen sehr konservativen Zug, welcher eine ausgeglichene Stellung und somit ein wahrscheinliches Remis suggerierte. Doch Nepomnjaschtschi wollte sich hiermit nicht zufriedengeben. Mit 9. …h5 spielte der Russe einen sehr aggressiven, jedoch riskanten Zug.

Dies würde er bereuen. Die ambitionierte Spielweise seines Kontrahenten bestrafte Carlsen eiskalt, bewahrte seinen leichten Vorteil souverän und gab "Nepo" keine Chance, offensiv aktiv zu werden. Dies schien den Herausforderer zu frustrieren, in der Folge fiel die Verteidigung Nepomnjaschtschis krachend in sich zusammen. Mit dem vorschnellen Patzer 21. …b5 schenkte der Russe Carlsen einen Bauern, kurze Zeit später verlor Nepomnjaschtschi mit 24. …Td6 jeglichen Zugriff auf die Stellung.

Keine Chance für "Nepo"

Carlsen tauschte sich in ein Damen-Endspiel, in dem die Schach-Computer ihm einen Vorteil von +6.05 anzeigten. Zum Vergleich: Bei seinem Erfolg in Spiel sechs wandelte der Titelverteidiger einen Vorteil von +0.27 in einen Sieg um.

Der Norweger machte im Anschluss kurzen Prozess mit seinem Herausforderer, in dominanter Art und Weise zwang Carlsen Nepomnjaschtschi zur Aufgabe und stellte den Spielstand so auf 5:3. Chancen auf eine Aufholjagd des Herausforderers wird von Experten nun als so gut wie unmöglich eingeschätzt.