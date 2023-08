Zweiter Sieg in Folge: Groves im Sprint erneut nicht zu schlagen

Kaden Groves ist der dominierende Sprinter in der ersten Woche der Vuelta. Der Australier sicherte sich auf der 5. Etappe seinen zweiten Tagessieg in Folge.

Allerdings musste Groves (Alpecin-Deceuninck) am Donnerstag nach 186,5 Kilometern in Burriana mehr arbeiten als bei seinem Sieg am Vortag in Tarragona. Denn im Finale bot besonders Filipp Ganna (Ineos-Grenadiers) heftige Gegenwehr, der Italiener kam mit mächtig Tempo von hinten immer näher. Doch der Australier Groves rettete ein paar Millimeter Vorsprung vor dem ehemaligen Zeitfahr-Weltmeister.

Groves baut damit seinen Vorsprung in der Punktewertung weiter aus. Mittlerweile hat er annähernd doppelt so viele Zähler gesammelt wie sein ärgster Verfolger, der Italiener Andrea Vendrame (122 zu 62). Sollte es Groves bis nach Madrid schaffen, dürfte ihm das Grüne Trikot als bester Sprinter angesichts der nur noch wenigen sich bietenden Chancen kaum mehr zu nehmen sein.

Dunbar muss nach Sturz in der Neutralisation aufgeben

Das Rennen begann gleich mit einem Ausfall - und dieser war kurios: Denn Eddie Dunbar stürzte in der neutralen Zone, also der Phase vor dem scharfen Start so schwer, dass er das Rennen komplett aufgeben musste. Damit verlor das Team Jayco-AIUIa seinen Kapitän, auch wenn der Ire in der Gesamtwertung bereits einigen Rückstand auf die Spitze aufzuweisen hatte.

Nachdem es dann endlich losgegangen war, dauerte es einige Zeit, ehe eine Attacke Erfolg hatte. Der Uruguayer Eric Antonio Fagundez (BH-Burgos) konnte sich einen Maximalvorsprung von über fünf Minuten herausfahren. Doch als Solist war klar, dass er das Ziel nicht als Erster erreichen würde. Und bereits rund 60 Kilometer vor dem Ziel war es um den 25-Jährigen geschehen. Anschließend passierte bis nach Burriana nicht mehr viel. Einzig der Gesamtführende Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) sorgte für ein bisschen Aufregung. Der Titelverteidiger überraschte seine Konkurrenten um den Sieg beim einzigen Zwischensprint des Tages und schnappte sich wertvolle sechs Bonussekunden.

Geschlossen ging es dann nach Burriana hinein, Alpecon-Deceuninck kontrollierte das Tempo insbesondere durch den stark fahrenden Jason Osborne. Dann aber kamen etliche Fahrer bei einem Kreisverkehr zu Fall, was zu einer Sprengung des Feldes führte. Groves ließ sich davon nicht beirren und sicherte sich seinen zweiten Etappensieg in Folge.

Am Donnerstag werden die Sprinter in die zweite Reihe zurückkehren, gefragt sind dafür die Kletterer. Denn am Ende der 183,5 Kilometer von La Val d'Uico geht es den 1956 Meter hohen Pico del Buitre hinauf. Die Spanien-Rundfahrt endet am 17. September in Madrid.