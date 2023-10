Zweiter Saisonsieg: Rostock II gibt die Rote Laterne ab

Am Samstag konnte Aufsteiger Hansa Rostock II endlich aufatmen. Nach zuletzt acht Partien ohne Sieg landete die U 23 einen 1:0-Erfolg über den FSV Luckenwalde.

Während die restliche Liga pausierte, testete oder im Pokal im Einsatz war, absolvierten Hansa Rostock II und der FSV Luckenwalde am Samstag ein vorgezogenes Ligaduell vom 15. Spieltag. Die U 23 des Zweitligisten feierte dabei mit einem 1:0-Erfolg den zweiten Saisonsieg und reicht die Rote Laterne an den Berliner AK weiter.

Die Gäste starteten mit etwas mehr Druck, Hansa hingegen setzte auf Konter, es gab in einer durchaus temporeichen Partie aber wenig zu sehen vor beiden Toren. Das leichte Chancenplus hatte bis zur Pause die Heimelf. Die Gäste hatten sich für den zweiten Durchgang etwas vorgenommen, kamen druckvoll aus der Kabine, Hansa-Schlussmann Hagemoser verhinderte den Rückstand seiner Elf. Dann aber verlor die Partie wieder etwas an Fahrt, bis die Schlussviertelstunde anbrach - und die Rostocker plötzlich in Führung lagen: Köster setzte nach einem Konter Bachmann in Szene, der keine Mühe mit dem 1:0 hatte (75.). Nun verteidigte das Schlusslicht mit viel Engagement und brachte die Führung so über die Zeit.