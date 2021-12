Zweiter Neuzugang: Rau heuert in Homberg an

Der VfB Homberg hat seinen zweiten Winter-Neuzugang präsentiert. Aus den Niederlanden kommt Sander Rau. Dies teilte der West-Regionalligist am Montag mit.

Vom niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade kommt Sander Rau zum aktuellen Vorletzten der West-Staffel. Rau kann nach Vereinsangaben sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Abwehr eingesetzt werden.

Rau, der in Vals an der deutschen Grenze geboren wurde, spielte in seiner Jugend für RKHSV Maastricht und Fortuna Sittard. Vor dieser Saison schloss er sich dann Roda Kerkrade an. Für einen Einsatz in der zweiten niederländischen Liga reichte es für den 21-Jährigen aber nicht. Nun sucht Rau eine neue Herausforderung in der vierten deutschen Liga.

Rau ist nach Philipp Meißner der zweite Winter-Neuzugang für die Restrunde, die für die Homberger noch 18 Spiele bereithält. In diesen wird es für die Elf von Chefcoach Sunay Acar einzig und allein um den Klassenerhalt gehen: Auf Rang 19 beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer bereits sieben Punkte.