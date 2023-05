Zweiter Matchball für Elversberg: "Vorfreude ist größer als die Anspannung"

Die erste Chance, den Aufstieg perfekt zu machen, hat die SV Elversberg am vergangenen Wochenende liegen gelassen. Im Topspiel gegen Wiesbaden soll die große Party nachgeholt werden - den Druck nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen will Trainer Horst Steffen von seiner Mannschaft möglichst fernhalten.

Vier Niederlagen aus den vergangenen sechs Spielen, den ersten Matchball zum sicheren Aufstieg in die 2. Liga am vergangenen Wochenende gegen SC Freiburg II vergeigt (1:2) und nun das nächste Topspiel gegen den Tabellenvierten aus Wiesbaden vor der Brust. Bei Spitzenreiter Elversberg könnte langsam Nervosität einziehen, sollte man meinen. Trainer Horst Steffen will davon allerdings nichts wissen.

"Wir sind Spitzenreiter mit vier Punkten Vorsprung, deswegen ist die Vorfreude größer als die Anspannung", wischte der 54-Jährige vor dem vorletzten Spieltag der Saison die Frage nach dem gestiegenen Druck weg. "Wir hatten in der Vergangenheit mehrfach Endspiele und konnten sie gewinnen, jetzt ist es wieder ein Endspiel."

Die Ausgangslage ist klar: Ein Sieg gegen den SV Wehen Wiesbaden, der gemeinsam mit Dresden, Saarbrücken und Osnabrück die Verfolgergruppe im Aufstiegskampf bildet (die zweite Mannschaft des Sport-Clubs ist nicht aufstiegsberechtigt), und Elversberg kann sicher mit der 2. Liga planen. Sollte Freiburg zeitgleich in Verl nicht gewinnen, ist zudem die Meisterschaft perfekt.

Bei einem Remis ist Elversberg aber auf Schützenhilfe angewiesen. Um den Aufstieg auf der Couch zu feiern, dürften Saarbrücken am Sonntag (gegen Duisburg) und Dresden am Montag (gegen Meppen) nicht gewinnen. Bei einer Elversberg-Niederlage und Punktgewinnen der Verfolger fällt die Entscheidung erst am letzten Spieltag, dann ist der Tabellenführer in Ingolstadt zu Gast.

Steffen: "Negatives Denken ist gar kein Thema"

Dass die SVE zwischenzeitlich schon mal 17 Punkte Vorsprung auf dem Konto hatte und nun auf der Zielgeraden strauchelt, blendet Steffen im Umgang mit der Mannschaft weitestgehend aus. Interview-Anfragen an die Spieler wurden unter der Woche abgelehnt, es galt voller Fokus auf das Wochenende. "Negatives Denken oder in die Zukunft schauen ist für mich gar kein Thema", betonte der Übungsleiter. "Für mich ist entscheidend, was wir heute beeinflussen können, und das ist unsere tägliche Arbeit."

Wir haben charakterstarke Jungs. SVE-Verteidiger Marcel Correia

SVE-Verteidiger Marcel Correia ist sich ebenfalls sicher, dass die zuletzt ausgebliebenen Ergebnisse keinen Einfluss auf die Moral des Teams haben. "Wir haben uns nach drei Siegen in Folge nie für die Größten gehalten und so ist es auch nach einer Niederlage: Niemand fällt komplett in sich zusammen. Wir haben charakterstarke Jungs."

Auch der 34-Jährige betonte die Vorfreude auf die Partie, auch im Hinblick auf die zu erwartende Kulisse. 7000 Tickets sind bereits verkauft, der Saisonschnitt in der Arena an der Kaiserlinde liegt bei knapp über 5000 Zuschauern. Wenn mehr Leute ins Stadion kommen, "ist die Begeisterung noch höher", so Correia.

Steffen hofft auf Spektakel - und die große Party

Sportlich gesehen wartet mit dem SVWW natürlich keine leichte Aufgabe. Trainer Steffen erwartet "unglaublich viel Gegenwehr", Wiesbaden sei trotz zuletzt ebenfalls überschaubarer Ergebnisse "gut unterwegs" und habe "gut Leistungen gebracht".

Der Coach muss nur auf den langzeitverletzten Kapitän Kevin Conrad (Knie-OP) verzichten, vom restlichen Kader wünscht er sich nach der Niederlage gegen Freiburg II eine Reaktion: "Zuletzt waren wir nicht so lauffreudig und aktiv, wie wir das können." Das soll gegen Wiesbaden wieder besser werden. Und: "Gerne darf es ein Spektakel mit vielen Toren werden" - im Idealfall mit einer großen Party im Anschluss.