Zweiter Gerichtstermin: Rechtsstreit zwischen Manuel Zehnder und HC Erlangen spitzt sich zu

Der Rechtsstreit zwischen Manuel Zehnder und dem HC Erlangen spitzt sich weiter zu. Eine außergerichtliche Einigung wird es sehr wahrscheinlich nicht geben. Ein zweiter Gerichtstermin wird nun eine Entscheidung herbeiführen.

Manuel Zehnder gegen den HC Erlangen - diese Angelegenheit wird nun wohl wirklich vor Gericht entschieden. Der 24-jährige Bundesliga-Torschützenkönig und der Verein konnten sich immer noch nicht einigen. Das bestätigte der Gerichtssprecher Dr. Simon Burger am späten Mittwochnachmittag (26. Juni) gegenüber handball-world.

Am morgigen Donnerstag läuft die Frist ab. Für 9 Uhr ist ein zweiter Termin im Arbeitsgericht Nürnberg angesetzt. Finden Zehnder und der Handball-Bundesligist innerhalb der wenigen Stunden nicht doch noch überraschend eine gemeinsame Lösung, so wird die Richterin am Donnerstagmorgen eine Entscheidung verkünden.

Gegen das Urteil könnten dann sowohl der Schweizer Nationalspieler als auch der HC Erlangen Rechtsmittel einlegen. Dafür hätten sie einen Monat Zeit. Als Nächstes würde die Sache dann vor das Landesarbeitsgericht (ebenfalls in Nürnberg ansässig) gehen.

Was war passiert?

Am vergangenen Mittwoch (19. Juni) gab es in der Handball-Szene einen großen Knall: Wie handball-world berichtete, hatte Manuel Zehnder seinen Kontrakt beim HC Erlangen gekündigt - und wollte mit einer einstwilligen Verfügung vor dem Arbeitsgericht Nürnberg die Wirksamkeit seiner Kündigung bestätigen lassen.

Der vergangene Saison an den ThSV Eisenach ausgeliehene Torschützenkönig der Handball-Bundesliga möchte nicht für den HCE spielen - und unbedingt aus dem Vertrag raus. Es gab an jenem Mittwoch dann aber keine Entscheidung. Die Richterin räumte beiden Parteien stattdessen eine Acht-Tage-Frist ein, um sich noch außergerichtlich zu einigen.