Zweiter Etappensieg für Cort Nielsen - Eiking weiter vorn

Der Däne Magnus Cort Nielsen hat bei der 76. Spanien-Rundfahrt bereits seinen zweiten Etappensieg geholt.

Der 28-Jährige gewann am Donnerstag die zwölfte Etappe über 175 Kilometer von Jaen nach Cordoba im Massensprint vor dem Italiener Andrea Bagioli und dem Australier Michael Matthews. Cort Nielsen hatte bereits die sechste Vuelta-Etappe gewonnen.

In der Gesamtwertung gab es keine Veränderung. Der Norweger Odd Christian Eiking liegt weiter 58 Sekunden vor dem Franzosen Guillaume Martin und 1:56 Minuten vor Topfavorit Primoz Roglic aus Slowenien.

Die Spanien-Rundfahrt wird am Freitag mit der 13. Etappe über 203,7 Kilometer von Belmez nach Villanueva de la Serena fortgesetzt. Auch dann könnte es wieder eine Sprintankunft geben. Die dritte große Landesrundfahrt des Jahres endet am 5. September mit einem Einzelzeitfahren in Santiago de Compostela.

12. Etappe Jaén/Spanien - Córdoba/Spanien (175,00 km), 26.8.2021:



1. Magnus Cort Nielsen (Dänemark) - EF Education-Nippo 3:44:21 Std.; 2. Andrea Bagioli (Italien) - Deceuninck-Quick-Step + 0 Sek.; 3. Michael Matthews (Australien) - Team BikeExchange; 4. Matteo Trentin (Italien) - UAE Team Emirates; 5. Andreas Lorentz Kron (Dänemark) - Lotto-Soudal; 6. Felix Großschartner (Österreich) - Bora-hansgrohe; 7. Antonio Jesus Soto (Spanien) - Euskaltel - Euskadi; 8. Anthony Roux (Frankreich) - Groupama-FDJ; 9. Gianluca Brambilla (Italien) - Trek - Segafredo; 10. Martijn Tusveld (Niederlande) - Team DSM; ... 77. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Team DSM + 9:12 Min.; 102. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe + 12:05; 132. Alexander Krieger (Stuttgart) - Alpecin-Fenix + 14:33; 134. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe + 16:10; 161. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe + 22:10



Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 12. Etappe:



1. Odd Christian Eiking (Norwegen) - Wanty-Gobert 45:33:18 Std.; 2. Guillaume Martin (Frankreich) - Cofidis + 58 Sek.; 3. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 1:56 Min.; 4. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team + 2:31; 5. Miguel Angel Lopez Moreno (Kolumbien) - Movistar Team + 3:28; 6. Jack Haig (Australien) - Bahrain Victorious + 3:55; 7. Egan Arley Bernal Gomez (Kolumbien) - Ineos Grenadiers + 4:46; 8. Adam Yates (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 4:57; 9. Sepp Kuss (USA) - Jumbo-Visma + 5:03; 10. Felix Großschartner (Österreich) - Bora-hansgrohe + 5:38; ... 79. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe + 1:26:38 Std.; 103. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe + 1:41:15; 133. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe + 1:59:14; 136. Alexander Krieger (Stuttgart) - Alpecin-Fenix + 2:01:12; 140. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Team DSM + 2:03:07