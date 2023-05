Zweiter deutscher Sieg beim Giro: Ausreißer Denz jubelt

Einen Tag nach dem Sieg von Pascal Ackermann jubelte auf der 12. Etappe mit Nico Denz erneut ein Deutscher. Der 29-Jährige gewann den Sprint einer kleinen Ausreißergruppe nach 179 Kilometern in Rivoli.

Im Sprint der dreiköpfigen Spitzengruppe hatte Denz die besten Beine und ließ seine beiden Konkurrenten stehen. Zweiter wurde Tom Skujins aus Lettland vor dem Australier Sebastian Berwick. Denz sorgte mit seinem umjubelten Erfolg zudem für den ersten Etappensieg des deutschen Rennstalls Bora-hansgrohe bei der diesjährigen Italien-Rundfahrt.

Gegen Mittag waren UAE-Fahrer Ackermann und der Rest des Feldes im Piemont-Städtchen Bra losgerollt. Topsprinter Ackermann hatte am Mittwoch mit seinem ersten Giro-Etappensieg seit 2019 sich selbst und die deutschen Radprofis erlöst und hielt sich auf den mittelschweren 179 km diesmal zurück.

Anders Denz, der von Beginn an offensiv fuhr und Teil verschiedener Spitzengruppen war. Am vorentscheidenden giftigen Anstieg rund 30 km vor dem Ziel kämpfte er sich am Hinterrad seiner Kontrahenten über den Gipfel, ehe das Finale begann. Auf der Zielgeraden zog er den Sprint von vorne weg an und war nicht zu schlagen.

Denz: "Da waren nur Monster um mich herum"

"Ich weiß nicht, was ich sagen soll, das ist wirklich ein großes Ding für mich", sagte ein strahlender Denz im Siegerinterview bei "Eurosport". "Beim letzten Anstieg war ich an meinem persönlichen Limit. Da waren nur Monster um mich herum. Ich wusste, dass ich alles reinwerfen muss."

Kämna weiter Sechster

Die Favoriten in der Gesamtwertung rund um Geraint Thomas ließen es ruhiger angehen und kamen mit mehreren Minuten Abstand ins Ziel. So verteidigte der Brite das Rosa Trikot des Gesamtführenden mit relativ wenig Aufwand, nachdem er am Vortag seinen stärksten Teamkollegen Tao Geoghegan Hart nach einem Sturz verloren hatte. Lennard Kämna rangiert weiterhin auf Position sechs.

Der Freitag wird weniger gemütlich und es ist mit Attacken zu rechnen. Auf dem Weg nach Crans Montana geht es ins Hochgebirge und die Fahrer müssen rund 5000 Höhenmeter bewältigen. Insgesamt drei Anstiege der ersten Kategorie müssen die Topfahrer im Kampf um das Gesamtklassement überwinden. Hier wird sich zeigen, ob Kämna auch ein Kandidat fürs Podium ist. Nicht mehr dabei wird dort der Australier Kaden Groves sein. Der Sieger der fünften Etappe musste während des Rennens wegen Magen-Darm-Beschwerden aufgeben.

12. Etappe Bra - Rivoli (179,00 km)

1. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe 4:18:11 Std.; 2. Toms Skujins (Lettland) - Trek - Segafredo + 0 Sek.; 3. Sebastian Berwick (Australien) - Israel-Premier Tech + 3; 4. Alessandro Tonelli (Italien) - Green Project-Bardiani + 58; 5. Marco Frigo (Italien) - Israel-Premier Tech + 2:07 Min.; 6. Ilan Van Wilder (Belgien) - Soudal Quick-Step + 2:20; 7. Alberto Bettiol (Italien) - EF Education-EasyPost; 8. Cristian Scaroni (Italien) - Astana Qazaqstan Team; 9. Michel Hessmann (Unna) - Jumbo-Visma; 10. Alex Baudin (Frankreich) - AG2R Citroën Team; ... 17. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 3:46; 38. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe + 8:19; 43. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe; 77. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM + 15:48; 85. Marius Mayrhofer (Herschberg) - Team DSM; 112. Alexander Krieger (Stuttgart) - Alpecin-Deceuninck + 20:44; 113. Max Kanter (Cottbus) - Movistar Team; 125. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 12. Etappe:

1. Geraint Thomas (Großbritannien) - Ineos Grenadiers 49:02:05 Std.; 2. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 2 Sek.; 3. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 22; 4. Andreas Leknessund (Norwegen) - Team DSM + 35; 5. Damiano Caruso (Italien) - Bahrain Victorious + 1:28 Min.; 6. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 1:52; 7. Edward Dunbar (Irland) - Team Jayco AlUla + 2:32; 8. Thymen Arensman (Niederlande) - Ineos Grenadiers; 9. Laurens De Plus (Belgien) - Ineos Grenadiers + 2:36; 10. Aurelien Paret Peintre (Frankreich) - AG2R Citroën Team + 2:48; ... 22. Michel Hessmann (Unna) - Jumbo-Visma + 12:13; 46. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe + 42:48; 49. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe + 46:29; 62. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 1:03:00 Std.; 78. Marius Mayrhofer (Herschberg) - Team DSM + 1:19:41; 82. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates + 1:26:13; 101. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM + 1:46:05; 114. Max Kanter (Cottbus) - Movistar Team + 2:02:59; 133. Alexander Krieger (Stuttgart) - Alpecin-Deceuninck + 2:21:18