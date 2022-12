Zweiter Anlauf beim Ex-Mainzer Kunde

Im Sommer bemühte sich der VfL Bochum lange um die Verpflichtung des Ex-Mainzers Pierre Kunde Malong. Nun unternimmt der Bundesligist einen neuen Anlauf, wie griechische Medien berichten.

Vor Saisonbeginn jedenfalls war die Verpflichtung Kundes daran gescheitert, dass Olympiakos Piräus eine zu hohe Ablösesumme forderte. Nach Berichten griechischer Medien bemüht sich der VfL nun erneut um die Verpflichtung des Mittelfeldmannes, der von 2018 bis 2021 beim FSV Mainz 05 gespielt hatte und für 1,8 Millionen nach Griechenland gewechselt war.

Im aufgeblähten und nahezu 40 Spieler umfassenden Kader von Olympiakos aber spielt der Kameruner keine Rolle mehr und dürfte offen sein für einen Wechsel, erst recht in die Bundesliga, die er in Mainz ja schon kennengelernt hat. Sein Vertrag in Griechenland allerdings läuft noch bis 2024, denkbar wäre also aus Bochumer Sicht vor allem ein Leihgeschäft.

Seine aktuelle Bilanz: In der laufenden Saison lediglich zwei Ligaspiele für Olympiakos, sechs Einsätze in der Europa League-Gruppe mit dem SC Freiburg, wo die Griechen kläglich scheiterten. Bei der WM freilich stand Kunde Malong sogar gegen Serbien (3:3) und Brasilien (1:0) in Kameruns Startelf.

Aus Bochumer Sicht wäre der Deal sinnvoll, denn im Winter einen Spieler zu verpflichten, der sich erst lange an die Bundesliga gewöhnen muss, ist nun mal deutlich schwieriger. Und von den Qualitäten des Spielers sind die VfL- Verantwortlichen überzeugt, wie die Bemühungen im Sommer zeigen. Das Interesse ist nach wie vor vorhanden, offiziell werden Gespräche allerdings vom VfL nicht bestätigt.

Kunde könnte als Ergänzung oder Backup für Kapitän Losilla zum Zuge kommen

Der 27-Jährige, dessen Stärken im zentralen Mittelfeld liegen, könnte in Bochum als Ergänzung oder eben auch als Backup für Kapitän Anthony Losilla zum Zuge kommen. Der Franzose spielte nach einem holprigen Saisonstart anschließend durchaus auf höherem Niveau und ist als Leader in Bochum gesetzt. Auch mit 36 Jahren geht Losilla in der Regel voran, in Kunde könnte er tatkräftige Unterstützung in der Zentrale erhalten.

Reichlich Erfahrung bringt der Nationalspieler Kameruns jedenfalls mit. Der dynamische und kampfstarke Mittelfeldmann war 2018 für 7,5 Millionen Euro von Atletico Madrid zum FSV Mainz gewechselt und hatte in den ersten beiden Spieljahren vollauf überzeugt. Allerdings kam er wegen Verletzungen und einer Corona-Zwangspause unter Trainer Bo Svensson im dritten Vertragsjahr kaum noch zum Einsatz.

Am 2. Januar nimmt der VfL Bochum das Training wieder auf und startet am 7. Januar ins Trainingslager in Andalusien, wo unter anderem zwei Testspiele auf dem Programm stehen.