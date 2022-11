Zweite Vornamen und zwei Ausländer: Buntes zum deutschen WM-Kader

In dieser Woche hat die FIFA alle 32 Kader für die WM 2022 offiziell bestätigt. Ein paar Randnotizen zum deutschen Aufgebot.

In genau einer Woche, am Mittwoch, den 23. November, startet die deutsche Nationalmannschaft ab 14 Uhr (MEZ) gegen Japan in die WM 2022 in Katar. Schon in der vergangenen Woche hat Bundestrainer Hansi Flick seine 26 Spieler für das Winter-Turnier nominiert. In dieser Woche veröffentlichte jedoch auch die FIFA als Veranstalterin die Aufgebote der 32 Teilnehmerländer - mit ein paar zusätzlichen Details.

In der deutschen Mannschaft ist demnach kein Torhüter, sondern Innenverteidiger Niklas Süle von Borussia Dortmund mit 1,95 Meter der größte Spieler vor Kapitän Manuel Neuer (1,93 Meter). Der Stammkeeper ist dagegen mit 36 Jahren der Älteste unter den 26 Nominierten - nicht aber der Erfahrenste: Thomas Müller hat bereits 118 Länderspiele absolviert, fünf mehr als sein Teamkollege vom FC Bayern. Bei einer WM kommen beide auf je 16 Einsätze und damit die meisten im DFB-Kader.

Moukoko vor deutschem WM-Rekord

Müller ist mit zehn WM-Toren nicht nur erfolgreichster deutscher Schütze, sondern Spitzenreiter unter allen 831 WM-Teilnehmern in Katar (vor Portugals Cristiano Ronaldo und Uruguays Luis Suarez mit je sieben WM-Treffern).

Der Jüngste im deutschen Team ist Neuling Youssoufa Moukoko, der am Sonntag, wenn die WM mit dem Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador beginnt, 18 Jahre wird und damit beste Aussichten hat, jüngster deutscher Spieler der deutschen WM-Geschichte zu werden. Bislang ist das Karl-Heinz Schnellinger, der 1958 19 Jahre und 72 Tage jung war.

Kleinster ist Moukoko übrigens nicht: Serge Gnabry (FC Bayern), Mario Götze (Eintracht Frankfurt) und Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) messen jeweils 1,76 Meter und damit drei Zentimeter weniger als der BVB-Youngster.

Auch ein Duo ohne deutsche Staatsbürgerschaft ist Teil des deutschen WM-Teams: Flicks Assistenztrainer Mads Buttgereit ist Däne, Andreas Kronenberg - neben Michael Fuchs einer von zwei Torwarttrainern - Schweizer. Hermann Gerland, Danny Röhl und Marcus Sorg komplettieren das siebenköpfige Trainerteam des DFB.

Vier Premier-League-Profis dabei

Im Ausland aktiv sind unter den Spielern in Antonio Rüdiger (Real Madrid), Thilo Kehrer (West Ham United), Kai Havertz (FC Chelsea), Ilkay Gündogan (Manchester City), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) und Armel Bella Kotchap (FC Southampton) sechs der 26 Kadermitglieder, vier davon in der englischen Premier League.

Und dank der detaillierten FIFA-Liste wissen nun auch alle Fans, welche deutschen Nationalspieler einen zweiten Vornamen haben: Neuer heißt Manuel Peter, Ginter Matthias Lukas, Kimmich Joshua Walter, Goretzka Leon Christoph, Gnabry Serge David, Trapp Kevin Christian, Klostermann Lukas Manuel, Sané Leroy Aziz, Schlotterbeck Nico Cedric und Adeyemi Karim David.