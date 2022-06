Zweite Trainerstation: Pirlo zieht es in die Türkei

Ex-Juve Trainer Andrea Pirlo wird in der Türkei wieder als Coach aktiv. Nach seinem Engagement für Juve heuert er beim türkischen Erstligisten Fatih Karagümrük an.

Zieht es von Italien aus in die Türkei: Andrea Pirlo. IMAGO/MN Press Photo

Pirlo, einst selbst für Juventus Turin und Milan als Spielgestalter aktiv, ging seine ersten Schritte als Trainer in seiner Heimat Italien. Doch nach einem Jahr an der Seitenlinie der Alten Dame war Schluss und beide Seiten gingen getrennte Wege. Pirlo selbst bemängelte damals nach Ende der Saison 2020/21, "seinen Spielstil nicht verfolgen zu können".

Nach gut einem Jahr Pause steht für den 43-Jährigen eine neue Herausforderung auf dem Programm - selbst als Spieler war er den Großteil seiner Karriere nur in Italien unterwegs. Einzig die letzten beiden Jahre seiner Laufbahn verbrachte er in New York.

Einjahresvertrag in der Türkei

Beim Tabellenachten der abgelaufenen SüperLig-Saison, Fatih Karagümrük, unterschreibt der Italiener einen Einjahresvertrag und geht seine zweite Trainerstation an.

Fatih Karagümrük ist ein kleinerer Klub von der europäischen Seite Istanbuls, er spielt im Atatürk-Olympiastadion. Nach 36 Jahren war das Gründungsmitglied der Süper Lig 2020 wieder in die Erstklassigkeit aufgestiegen und wird am 05. August mit Pirlo zusammen in die neue Spielzeit starten.