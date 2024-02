Zweite Sperre in vier Wochen: Ouwejan vertritt Murkin erneut

Gegen den HSV fehlte Derry Murkin gelb-rot-gesperrt, vier Wochen später wird er gegen den SV Wehen Wiesbaden nun wegen einer Gelbsperre ausfallen. Thomas Ouwejan steht erneut als Ersatz für die linke Abwehrseite des FC Schalke 04 bereit.

Das knappe 1:0 im jüngsten Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig wollten die Schalker mit einem zweiten Dreier in Folge eigentlich bei Holstein Kiel veredeln, nach einer erschreckend schwachen Darbietung (0:1) müssen sie nun gegen den SV Wehen Wiesbaden am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) gewissermaßen wieder einmal bei Null beginnen. Es sei "nicht immer einfach", mit der Situation umzugehen, sagt Thomas Ouwejan, der ins Team rückt.

Derry Murkin ist nach seiner Gelben Karte aus der Partie in Kiel gesperrt, Ouwejan steht bereit für die Linksverteidigerposition. Das war schon zum Jahresauftakt gegen den Hamburger SV so, als Ouwejan den damals gelb-rot-gesperrten Engländer vertrat. Ouwejan, der seinerzeit zweimal Aluminium traf, machte seine Sache ungeachtet der 0:2-Niederlage ordentlich (kicker-Note 2,5), trotzdem nahm ihn Trainer Karel Geraerts für das darauffolgende Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern (1:4) wieder aus dem Team. Für Ouwejan damals eine Enttäuschung.

Aber er bot sich weiter im Training an, am Samstag bekommt der Niederländer exakt vier Wochen nach seinem letzten Startelf-Einsatz eine neue Chance. Sein absoluter Pluspunkt: Der 27-Jährige ist ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Standards. Mit seinen scharfen Hereingaben war er damals maßgeblich beteiligt am direkten Wiederaufstieg 2022, aktuell steht der Linksfuß, der seit Dezember nur noch sporadisch zum Einsatz kommt, immerhin bei zwei Toren und vier Vorlagen. Nur Kenan Karaman (12) und Simon Terodde (7) kommen bei Königsblau aktuell auf mehr Scorerpunkte.

Für Ouwejan eigentlich eine geeignete Quote, um sich für einen neuen Vertrag zu empfehlen, doch hier bahnt sich derzeit keine Verlängerung an. Zumindest bisher habe es zwischen ihm und dem Verein noch keine Gespräche über die Ausweitung der Zusammenarbeit gegeben, sagte Ouwejan am Mittwoch. Ihm wäre es sehr recht, wenn er gegen den SV Wehen Wiesbaden Argumente für sich sammeln könnte …