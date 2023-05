Zweite Knie-OP: Mainz weiterhin ohne Burkardt

Jonathan Burkardt fehlt dem 1. FSV Mainz 05 aufgrund eines operativen Eingriffs am Kniegelenk für längere Zeit.

Der 22-jährige Mittelstürmer musste sich nach seiner Knie-OP Mitte Dezember 2022 in München erneut einem operativen Eingriff am linken Kniegelenk unterziehen und fehlt den Mainzern somit nicht nur in der Vorbereitung für die anstehende Saison 2023/24, sondern auch bis in die Vorrunde hinein.

Laut Vereinsangaben sei es das Ziel, "nach erfolgreicher Operation am vergangenen Mittwoch, im Laufe der Vorrunde der kommenden Saison wieder in den Kreis der Mannschaft zurückzukehren".

Die FSV-Profis werden am 2. Juli mit einem öffentlichen Training im Bruchwegstadion in die Vorbereitung auf die kommende Saison starten. Zum Trainingslager werden die Rheinhessen vom 26. Juli bis zum 2. August ins österreichische Schladming reisen.

Burkardt lief in der abgelaufenen Spielzeit nur elfmal für den FSV auf und konnte dabei einmal treffen.