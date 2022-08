Zweite Klatsche in Serie: In Regensburg schrillen die Alarmglocken

Der SSV Jahn Regensburg befindet sich in einer gefährlichen Abwärtsspirale.

Hängende Köpfe beim Jahn nach der dritten Niederlage in Folge. IMAGO/Team 2

Nach dem 3. Spieltag noch viel umjubelter Tabellenführer, flankiert vom Einzug in die 2. DFB-Pokalrunde gegen den Bundesligisten 1. FC Köln, kassierte Regenburg nun schon die dritte Niederlage und zweite Schlappe in Serie.

Zehn Gegentore in zwei Spielen und vier Partien ohne eigenen Treffer geben Anlass zu tiefer Besorgnis. In der Offensive präsentierte sich Regensburg beim 0:4 in Düsseldorf nach einem passablen Beginn völlig ideenlos und ließ jegliche Durchschlagskraft vermissen. Die Hereinnahme von Stürmer Aygün Yildirim für Prince Osei Owusu zahlte sich nicht aus.

Thalhammer: "Wir müssen schleunigst die Kurve kriegen"

"Brust raus, weiter geht's", hatte SSV-Chefcoach Mersad Selimbegovic nach dem 0:6 gegen Karlsruhe gesagt. Es ging auch weiter, allerdings erneut in die falsche Richtung. Wirklich alarmierend war, dass es der Jahn erneut nicht verstand, sich nach einem Rückstand gegen eine hohe Niederlage zu stemmen. "Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass das 0:6 gegen Karlsruhe ein einmaliger Ausrutscher war. Jetzt passiert uns so etwas Ähnliches wieder", so Mittelfeldspieler Max Thalhammer, der forderte: "Wir müssen jetzt natürlich schleunigst die Kurve kriegen."

Selimbegovic ist nun auch als Psychologe gefragt, muss die Köpfe der Spieler frei kriegen und ihnen neues Selbstvertrauen einimpfen. Am Samstag gastiert Holstein Kiel in der Oberpfalz. Die Störche haben auf das 2:7 in Paderborn eine bessere Antwort gefunden als Regensburg und schlugen mit einem 1:0 gegen Sandhausen zurück.