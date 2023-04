"Zweite Heimat": Heidenheim bindet Thomalla

Der 1. FC Heidenheim sorgt für Kontinuität und hat den Vertrag mit Denis Thomalla vorzeitig bis zum 30. Juni 2025 verlängert.

Fühlt sich in Heidenheim rundum wohl: Denis Thomalla. IMAGO/Langer

Thomalla spielt seit Januar 2016 für die Schwaben, die ihn auf Leihbasis vom polnischen Erstligisten Lech Posen loseisten. Beim FCH kam er in der Rückrunde der Saison 2015/16 zu 13 Einsätzen, in denen er vier Tore und zwei Vorlagen verbuchte - nach seinem Bewerbungsschreiben verpflichtete ihn Heidenheim fest. Seither absolvierte er 168 Zweitligaspiele für das Team von der Ostalb, in denen er 28 Treffer erzielte.

Robert Strauß freut sich, dass der Klub und Thomalla den Weg weiterhin gemeinsam beschreiten: "Sowohl mit seiner Art Fußball zu spielen als auch durch seine Persönlichkeit ist Denis sehr wichtig für unsere Mannschaft und hat wesentliche Anteile an der sportlichen Entwicklung unseres Vereins in den letzten Jahren", lobt der Bereichsleiter Sport des FCH seinen ehemaligen Mitspieler.

Es passt einfach rundum. Dazu kommt, dass es dieses Jahr sportlich ganz besonders erfolgreich läuft - das macht Lust auf mehr. Denis Thomalla

Thomalla, der in dieser Saison mit sechs Toren und fünf Assists wichtiger Bestandteil der Offensive des aktuellen Tabellenzweiten ist, zeigt sich über die Vertragsverlängerung ebenfalls zufrieden: "Unsere Kinder sind hier geboren, unsere Töchter gehen hier in den Kindergarten und unser Sohn zur Schule. Für meine Frau und mich ist Heidenheim auf jeden Fall zur zweiten Heimat geworden", wird der gebürtige Pforzheimer auf der vereinseigenen Website zitiert und unterstreicht den Wohlfühlfaktor: "Es passt einfach rundum. Dazu kommt, dass es dieses Jahr sportlich ganz besonders erfolgreich läuft - das macht Lust auf mehr."