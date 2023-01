Zweite Geige im Konzert der Großen: Milan und die Grundsatzfragen

In der Serie A abgehängt, im Pokal am FC Turin gescheitert und in der Champions League nicht im Kreis der Titelkandidaten: Schon Mitte Januar stellen sich bei Milan Fragen nach dem großen Ganzen. An diesem Mittwoch bietet sich den Rossoneri in Saudi-Arabien die wohl letzte Titelchance in dieser Saison.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: In der Serie A hat Milan den Anschluss an Neapel verloren. Getty Images

Ein bisschen absurd ist es schon. Da hat Milan von den ersten 18 Spielen in der Serie A gerade einmal zwei verloren - und trotzdem sind es nicht weniger als neun Punkte, die die Rossoneri von Napoli und der Tabellenspitze trennen. Zweite Geige im Konzert der Großen, nur Mitläufer im Rennen um den Scudetto, der Meister in der Verfolgerrolle - wenn sich angesichts des beträchtlichen Rückstands überhaupt davon sprechen lässt, dass Milan Napoli noch verfolgt.

Erst das 2:2 gegen die Roma, dann dieses 0:1 in der Coppa Italia gegen den FC Turin und schließlich das jüngste 2:2 gegen Lecce: Drei Spiele haben ausgereicht, um Fragen nach dem großen Ganzen aufzuwerfen. Milan steckt in einem Prozess der Selbstfindung - und dieser fördert auch Grundsätzliches zutage.

Wie ist ein großer Erfolg wie der Gewinn der Meisterschaft zu bestätigen? Was braucht diese Mannschaft, um nach der Rückkehr in die Spitze des italienischen Fußballs den nächsten Schritt zu machen? Und was ist mit dieser Saison überhaupt noch anzufangen, wenn die Supercoppa an diesem Mittwoch an Inter gehen sollte?

Beim Stadtderby in Saudi-Arabien bietet sich Milan wohl die einzige Titelchance 2022/23, denn nach den jüngsten Resultaten liegen die Rossoneri in der Serie A derart weit hinter Napoli zurück, wie es bei einem Titelverteidiger nach 18 Spieltagen zuletzt in der Saison 1998/99 der Fall war. Damals führte Milan die Tabelle an, während Meister Juventus mit elf Zählern Rückstand hinterherhinkte.

Alles, was sich um uns dreht, wird immer übertrieben - positiv wie negativ. Stefano Pioli

Juves damaliger Trainer Marcelo Lippi dürfte sich also nur zu gut in Milans derzeitigen Coach Stefano Pioli hineinversetzen können. "Ich hätte jeden auswechseln können, aber das erlauben die Regularien nicht", sagte Pioli nach dem Remis in Lecce. Auch er weiß: Napoli noch abzufangen und den Scudetto streitig zu machen, das dürfte in diesem Jahr nichts mehr werden. Umso bedeutsamer ist es nun für ihn und sein Team, beim Duell mit Inter die Supercoppa zu gewinnen.

Napoli marschiert, Pioli nimmt seine Spieler in Schutz

"Wir haben eine große Chance", sagt Pioli und nimmt seine Mannschaft vor dem Hintergrund der jüngsten Rückschläge in Schutz: "50 Tage nicht zu spielen und dann gleich wieder mit so vielen Spielen neu zu starten, ist hart für die Spieler. Aber ich denke, dass im Laufe einer Saison jede Mannschaft schwierige Zeiten durchmachen wird. Nur Napoli hatte bisher keine." Der Tabellenführer marschiert mit einer beeindruckenden Selbstverständlichkeit voran - und Milan hechelt hinterher.

Klar also, dass dieser Tage eine Menge auf Trainer und Spieler einprasselt. Pioli will sich davon allerdings nicht beeindrucken lassen. Er findet: "Alles, was sich um uns dreht, wird immer übertrieben - positiv wie negativ." Doch auch Milans Coach wird bewusst sein: Sollte die Supercoppa am Mittwochabend in eine Inter-Vitrine wandern, wird es noch ungemütlicher werden.

Das dürfte auch für Pioli selbst gelten. Juve tauschte seinerzeit jedenfalls den Trainer: Im Februar 1999 musste Lippi gehen und wurde von einem gewissen Carlo Ancelotti ersetzt.