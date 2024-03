Zweite der Rhein-Neckar Löwen mit Sieg gegen TGS Pforzheim

Die Rhein-Neckar Löwen haben in der 3. Handball Liga den vierten Sieg in diesem Jahr gefeiert. Das Team von Alexander Bossert und Klaus Billmaier bezwang die TGS Pforzheim mit 33:30 (18:12) Toren und zog mit dem Sieg gegen das Schlusslicht an Horkheim vorbei auf den elften Tabellenplatz.

Felix Göttler überzeugt mit elf Treffern Tanja Sommer, RNL