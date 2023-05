Zweite Chance für Samassekou in Hoffenheim

Nach einem turbulenten Jahr bei Olympiakos Piräus scheinen die TSG Hoffenheim und Diadie Samassekou einen Neustart zu planen.

Der Zeitpunkt für den Standortwechsel kam zwar durchaus planmäßig, ging allerdings nicht in die eigentlich vorgesehene Richtung. Statt des nächsten Karriereschrittes zu einem Topklub mit dem Sehnsuchtsziel England hatte sich Diadie Samassekou im vergangenen Sommer nach Griechenland ausleihen lassen. Unter dem damaligen TSG-Trainer André Breitenreiter hatte sich abgezeichnet, dass der 27-Jährige aus Mali nicht die erhoffte Rolle in Hoffenheim spielen würde und sich zunächst hinter dem gesetzten Sechser Dennis Geiger würde anstellen müssen. Also wählte Samassekou einen Zwischenschritt.

Turbulenzen bei Olympiakos

Doch Olympiakos Piräus durchlebte eine turbulente Saison, unter deren Verwerfungen im Zuge gleich dreier Trainerwechsel auch Samassekou zu leiden hatte. Vor allem unter dem spanischen Trainer Michel (früherer Real-Akteur) spielte er bis Ende März keine große Rolle. Danach übernahm der Technische Direktor José Anigo als vierter Coach in der laufenden Saison und unter ihm spielte Samassekou oft und gut. In der regulären Saison kam er auf 14 Kurzeinsätze und 464 Minuten, in den Play-offs waren es sechs Einsätze und 385 Spielminuten. Zwei Tore erzielte auch noch.

Doch wie es bei dem nun entthronten Meister, der diesmal als Dritter abschloss und in der dritten Quailifikationsrunde zur Europa League eingreift, weitergeht, ist nach wie vor ungewiss. Olympiakos sucht immer noch einen neuen Trainer. Diese Woche wurde ein Sportdirektor geholt. Der Spanier Antonio Cordon (von 2020 bis 2023 Sportdirektor bei Betis) dürfte wahrscheinlich auch einen spanischen Trainer holen.

Neubeginn in Hoffenheim - Rückholaktion im Winter scheiterte

Das alles wird mit einiger Wahrscheinlichkeit Samassekou nicht mehr betreffen. Denn die Zeichen stehen auf einen Neubeginn in Hoffenheim. Samassekou war bereits beim finalen Heimspiel gegen Union Berlin (4:2) Augenzeuge des entscheidenden Schrittes seiner alten und wohl auch künftigen Kollegen Richtung Klassenerhalt.

Die TSG mochte sich über die Planungen in dieser Angelegenheit noch nicht äußern, doch es spricht einiges dafür, dem 27-Jährigen eine Bewährungschance unter dem neuen Cheftrainer Pellegrino Matarazzo zu gönnen, der den aggressiven Zweikämpfer noch nicht kennt. Zudem ist Samassekou, der 2019 für zwölf Millionen Euro aus Salzburg geholt worden war, noch bis 2025 vertraglich im Kraichgau gebunden. Und dem Vernehmen nach soll Hoffenheim aufgrund der eigenen Krise und des bis dahin unbefriedigenden Verlaufs für den Leihspieler bereits im Winter versucht haben, Samassekou vorzeitig zurückzuholen. Das scheiterte aber am Veto der Griechen.

Nach Marco John (aus Fürth) und Maximilian Beier (aus Hannover) wäre Samassekou der dritte Leihspieler, den die TSG zurückholt. Bei allen anderen stehen die Zeichen auf Abschied. So scheint die endgültige Verpflichtung von Stefan Posch für den FC Bologna nur noch Formsache zu sein (fünf Millionen Euro), aber auch der zweite Innenverteidiger, Kasim Adams (FC Basel) sowie Talent Melayro Bogarde (PEC Zwolle) haben in Hoffenheim keine Zukunft.