Zweite Chance für Adamu?

Junior Adamu hat in Freiburg bisher gar nicht funktioniert, 89 Einsatzminuten in der Bundesliga verteilt auf 15 Spiele ohne Tor oder Vorlage sprechen eine klare Sprache. Sportdirektor Klemens Hartenbach sagt: "Jetzt geht es darum: Glaubt jeder noch an das gemeinsame Projekt, gibt man sich gegenseitig nochmal die Chance und steckt die Hoffnung rein, dass es in der nächsten Saison besser wird - oder glaubt man nicht mehr daran?“ Der Ausgang ist offen. Sollten die Zeichen auf Trennung stehen, gilt es noch die Frage zu klären: dauerhaft oder vorübergehend?