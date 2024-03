Zweite Amtszeit als Nationaltrainer Ghanas: Addo verlässt den BVB

Borussia Dortmund verliert im Sommer seinen Talente-Trainer: Otto Addo verlässt nach fünf Jahren den Verein und wird Nationaltrainer von Ghana. Zum zweiten Mal in seiner Trainerlaufbahn.

Bei der Weltmeisterschaft 2022 stand er bereits an der Seitenlinie Ghanas, feierte immerhin einen Sieg (3:2 gegen Südkorea) in drei Spielen. Doch seine erste Amtszeit als Nationaltrainer Ghanas begann für Otto Addo zehn Monate zuvor nur interimsweise und sie endete auf eigenen Wunsch nach der WM. Addo kehrte in seine alte Position als Toptalente-Trainer beim BVB zurück - nun folgt die Kehrtwende.

Wie der Tabellenvierte der Bundesliga am Freitag bekanntgab, verlässt der 48-Jährige im kommenden Sommer den BVB, um ein Angebot des ghanaischen Fußballverbands annehmen zu können. Im Heimatland seines Vaters wird Addo erneut Nationaltrainer, er soll einen langfristigen Vertrag erhalten.

"Die Rolle des Cheftrainers meiner Nationalmannschaft übernehmen zu können, ist ein großes Privileg", wird Addo in einem Vereinsstatement zitiert. "Ich habe als Interimstrainer bereits intensive Erfahrungen in dieser Rolle sammeln können und freue mich auf die Aufgabe, die ab Sommer vor mir liegt." Bis dahin werde er "weiter Vollgas für den BVB" geben, der Verein werde für ihn "immer etwas Besonders" bleiben.

BVB legt Addo keine Steine in den Weg

Der gebürtige Hamburger war 1999 zu den Schwarz-Gelben gewechselt, für die er in der Folge sechs Jahre lang auflief - und mit denen er 2002 den Gewinn der Deutschen Meisterschaft feierte. Für den BVB lief er insgesamt 98 Mal auf, dabei erzielte der Mittelfeldspieler 16 Tore. Als Profi spielte er auch für Hannover, Mainz und Hamburg, bevor er 2008 seine aktive Laufbahn beendete.

Die Chance auf den Posten des Cheftrainers möchten wir ihm auf keinen Fall verbauen. Sebastian Kehl

Nach mehreren Co-Trainer-Stationen übernahm Addo 2019 den Posten des Talente-Trainers beim BVB, zwischen Februar und Dezember 2022 wurde er freigestellt, um interimsweise den Job als Nationaltrainer Ghanas übernehmen zu können.

"Wir haben ihn schon in der Vergangenheit dabei unterstützt, für sein Land arbeiten zu können, und die Chance auf den Posten des Cheftrainers möchten wir ihm auf keinen Fall verbauen", betonte Sportdirektor Sebastian Kehl, der Verein verliere einen "hervorragenden Trainer und tollen Menschen". Kehl zeigte aber auch Verständnis für die Entscheidung seines ehemaligen Teamkollegen: "Ich weiß, dass für Otto trotz der langjährigen Verbundenheit zum BVB die Nationalmannschaft immer etwas ganz Besonderes war."