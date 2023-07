Zweistelliger Millionenbetrag: Hoffenheim verpflichtet Szalai

Die TSG 1899 Hoffenheim hat für ihren vierten Sommerneuzugang tief in die Tasche gegriffen, Attila Szalai (25) aber nicht zum neuen Rekordtransfer der Klubgeschichte gemacht.

Es hatte sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet, am Montag machte die TSG den Deal endgültig offiziell. Attila Szalai trägt ab der Saison 2023/24 das Trikot der Hoffenheimer. Der 35-malige ungarische A-Nationalspieler (ein Tor) erhält einen Vierjahresvertrag bis 30. Juni 2027. Die Kraichgauer überweisen nach kicker-Informationen eine Ablöse von zwölf Millionen Euro an Fenerbahce Istanbul, wo Szalai noch Vertrag bis Sommer 2025 hatte. Die Summe bewegt sich also in der Höhe, in der auch schon die Transfers von Munas Dabbur, Diadie Samassekou und Stanley Nsoki einsortiert worden waren.

"Attila ist ein Spielertyp, der bedingungslose Zweikampfhärte, enorme Kopfballstärke und unglaubliche Mentalität miteinander vereint", lobt TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen in einer Pressemitteilung des Vereins: "Entscheidende Komponenten also, für die in der jüngsten Vergangenheit bei uns allen voran Spieler wie Benjamin Hübner oder Ermin Bicakcic standen. Beide gehören aber bekanntlich nicht mehr zu unserem Kader. Es war uns deshalb wichtig, wieder einen solchen speziellen Spielertypen zur TSG zu holen."

Szalai ist neben Nsoki und John Anthony Brooks bereits der dritte Linksfuß unter den Innenverteidigern im Kader. Vom Ungarn verspricht sich Trainer Pellegrino Matarazzo ein höheres Leistungsniveau sowie einen stärkeren Konkurrenzdruck in der Abwehr. Trotz der Verpflichtung von Szalai soll nämlich auch Nsoki weiterhin das TSG-Trikot tragen. "Es ist unser klares Ziel, unsere Defensive weiter zu stabilisieren und Attila hat seine Qualitäten ja auch international bereits nachgewiesen", sagt Rosen: "Unabhängig davon können sich die Fans auf einen großartigen Typen mit einer wunderbaren Ausstrahlung freuen."

117 Pflichtspiele für Fenerbahce

Ausgebildet wurde Szalai in Ungarn und Österreich, ehe er über den Umweg Apollon Limassol in Zypern im Januar 2021 zu Fenerbahce wechselte. Für den Traditionsklub aus Istanbul machte der Abwehrspezialist insgesamt 117 Pflichtspiele, in denen er sieben Tore erzielte und vier weitere vorbereitete. In der vergangenen Saison machte Szalai für Fenerbahce, das acht Punkte hinter Meister Galatasaray als Zweiter ins Ziel einlief, 32 Ligaspiele (zwei Treffer, zwei Assists).

"Ich hatte mehrere Optionen für meine sportliche Zukunft, habe mich aber ganz bewusst für die TSG Hoffenheim entschieden. Ich wollte unbedingt in der Bundesliga spielen und bin davon überzeugt, dass es der richtige Schritt für mich ist", wird Szalai zitiert. Einblicke in den Klub und damit eine wichtige Entscheidungshilfe hat er dabei auch von Namensvetter, Landsmann und Ex-Hoffenheimer Adam Szalai erhalten.

"Ich habe mich in den vergangenen Wochen natürlich auch bei meinem ehemaligen Nationalmannschaftskapitän Adam über den Verein erkundigt. Er hat mir ausschließlich Gutes über die TSG erzählt", so Szalai: "Ich bin hochmotiviert, will mich vom ersten Tag an hier bei der TSG voll einbringen und der Mannschaft dabei helfen, eine erfolgreichere Saison zu spielen."

Der 1,92 Meter große Ungar ist nach Julian Justvan (Mittelfeld, SC Paderborn), Florian Grillitsch (Mittelfeld, Ajax Amsterdam) und Marius Bülter (Angriff, Schalke 04) der vierte Neuzugang des Sommers - und zugleich mit Abstand der teuerste. Die Frage muss auch erlaubt sein, ob Investitionen in einen neuen Mittelstürmer nicht dringlicher gewesen wären: Die TSG stellte mit nur 48 Saisontoren die sechstschwächste Offensive der vergangenen Bundesliga-Saison.