Zweimaliger Weltmeister Umut Gültekin vertritt DFB bei eEuro

Die Europameisterschaft in Deutschland kommt mit großen Schritten näher und hat ein virtuelles Äquivalent in FC 24 im Gepäck. Für dieses stellte der DFB nun seinen Vertreter vor.

In einem kurzen Clip auf "X" (vormals Twitter) veröffentlichte der Deutsche eFootball-Bund seine Entscheidung für Umut Gültekin von den RBLZ. Begründen tat diese eNationalcoach Daniel 'Fehrminator' Fehr. "Umut ist unser eNationalspieler geworden, weil er vor allem da ist, wenn man ihn braucht", lobte Fehr die Verlässlichkeit seines Schützlings, den er aus Leipzig bestens kennt.

Er hat schon immer gezeigt, dass er nochmal über sich hinauswächst. eNationaltrainer Daniel 'Fehrminator' Fehr über Umut Gültekin

Dazu geselle sich beim Hamburger eine Turniermentalität, die man auch der Fußball-Nationalmannschaft lange Jahre zugeschrieben hatte. "Er hat schon immer gezeigt, dass er nochmal über sich hinauswächst - gerade bei großen Turnieren", so sein Coach, der zudem den Fokus des amtierenden kicker eFootballer des Jahres hervorhob: "Er hat während des Spiels immer die Ruhe. Er kann sich so gut konzentrieren und kommt so gut in den Flow rein. Dementsprechend bin ich ganz zuversichtlich, dass das was wird."

Unglaubliche Erfolgssträhne vor dem nächsten Kapitel?

Tatsächlich ist die durchschimmernde Titelhoffnung nicht aus der Luft gegriffen, steht das Duo Fehr und Gültekin doch für Erfolg wie wohl kein anderes im FC-eSport. Seit Jahren gehören die beiden sowohl als Teil des Leipziger Aufgebots als auch auf Einzelebene zur absoluten nationalen wie auch internationalen Elite. Deutsche Meisterschaften im Team und Einzel, den DFB-ePokal, den FIFAe World Cup und FIFAe Club World Cup - 'Fehrminator' und 'RBLZ_Umut' haben sie alle gewonnen.

Kommt nun mit der FC-24-eEuro der nächste Triumph hinzu? Noch im März startet das Turnier in die Online-Gruppenphase. In dieser werden per Double Elimination mit Upper und Lower Bracket die Finalrunden-Teilnehmer ausgespielt. Acht Plätze für das abschließende Offline-Event im Juli gibt es zu ergattern, bei dem dann in einem klassischen K.-o.-System mit Single Elimination um die europäische Krone und ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar gespielt wird.