Zweimaliger Super-Bowl-Champion Amendola beendet Karriere

Mit den New England Patriots gewann er zweimal den Super Bowl, jetzt ist Schluss: Wide Receiver Danny Amendola beendet seine NFL-Karriere.

Es war einmal in New England: Wide Receiver Danny Amendola (re.) feiert mit Tom Brady. imago sportfotodienst

Trotz des Interesses mehrerer Teams wird Amendola die Pads mit 36 an den Nagel hängen. Das bestätigte sein Berater am Montag via Social Media. "Es war besser als ich mir jemals hätte ausdenken können", sagte der Receiver gegenüber ESPN.

Amendola spielte 13 Saisons in der NFL, mit den New England Patriots, für die er vier Jahre aktiv war, gewann er 2014 und 2016 den Super Bowl. Vor allem in den Play-offs lief Amendola in entscheidenden Momenten regelmäßig heiß und war eines von Tom Bradys Lieblingszielen.

Zuletzt stand Amendola bei den Houston Texans unter Vertrag. Begonnen hatte er seine NFL-Laufbahn 2009 bei den St. Louis Rams, nachdem er im Draft von keinem Team gewählt worden war und es in Dallas und Philadelphia nicht in den Kader geschafft hatte.

Der Receiver beendet seine Karriere nun mit 617 Receptions für 6212 Yards und 24 Touchdowns.

ski