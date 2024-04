Zweimalige Grand-Slam-Siegerin Muguruza gibt Karriereende bekannt

Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Garbine Muguruza hat ihre Karriere beendet. Das verkündete die Spanierin am Samstag.

Die 30-Jährige gab ihre Entscheidung auf einer Pressekonferenz in Madrid bekannt. Ursprünglich hatte sich Muguruza bereits 2023 aus dem Turniertennis zurückziehen wollen und in einem Interview bereits angekündigt, nicht mehr auf die Tour zurückkehren zu wollen. Ihr letztes Spiel auf der WTA-Tour machte sie am 30. Januar 2023, seitdem pausierte sie aufgrund des großen Drucks im Profi-Tennis. In der Weltrangliste war sie daraufhin aus den ersten 200 Spielerinnen gefallen.

Nun machte sie ihren Rücktritt offiziell. "Ich fühle, dass ich bereit bin, mich zurückzuziehen, um ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen", so die 30-Jährige. "Tennis hat mir in diesem ersten Teil meines Lebens viel gegeben. Es war eine fantastische Reise, auf der ich einzigartige Situationen erlebt habe. Ich bin um die ganze Welt gereist und habe viele verschiedene Kulturen kennen gelernt. Ich bin all den Menschen, die mich in diesem Kapitel unterstützt und begleitet haben, unendlich dankbar, denn ohne sie wäre ich nicht hierher gekommen."

Zwei Grand-Slam-Titel, vier Wochen Nummer 1

Muguruza hatte 2016 durch ein 7:6, 6:4 über Serena Williams im Finale die French Open gewonnen, ein Jahr später triumphierte sie im Wimbledon-Endspiel durch ein 7:5, 6:0 über Venus Williams und übernahm wenige Wochen danach die Führung in der Weltrangliste, die sie vier Wochen halten sollte. In London hatte sie zuvor schon 2015 das Finale erreicht. Ihr letztes großes Endspiel verlor sie bei den Australian Open 2020 gegen Sofia Kenin.

"Wenn mir vor 25 Jahren, als ich meine ersten Tennisbälle schlug, jemand gesagt hätte, dass ich Profi-Tennisspielerin werden würde, dass ich mir meinen Traum erfüllen würde, Roland Garros und Wimbledon zu gewinnen, dass ich die Nummer 1 der Welt werden und die WTA Finals gewinnen würde, ich hätte diese Person für verrückt gehalten", so Muguruza auf ihrer Rücktritts-Pressekonferenz. Künftig wird sie als Laureus-Botschafterin fungieren.