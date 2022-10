Zweimal Rot und später Ramaj-Hattrick: Aachen gewinnt in Straelen - SVR springt vorerst an Spitze

Am Samstag trat Alemannia Aachen nach einer turbulenten Woche bei Kellerkind SV Straelen an und sicherte sich durch einen Schlussspurt die volle Punktausbeute. Der SV Rödinghausen schlug Schlusslicht Wattenscheid und setzt sich zumindest über Nacht an die Spitze der Regionalliga West.

Eine Pflichtaufgabe wartete am Samstag auf den SV Rödinghausen. Der Tabellenzweite bekam es mit Schlusslicht SG Wattenscheid 09 zu tun. Nachdem die Leistungen beim SVR zuletzt schwankten, ließ er gegen den Aufsteiger nichts anbrennen. Marceta nach einer Ecke (26.) und Kurzen nach sehenswerter Sanchez-Vorlage (40.) ebnete schon vor der Pause den Weg. Schaub traf schließlich in der 75. Minuten ebenfalls auf Vorarbeit von Sanchez zur endgültigen Entscheidung. Durch das 3:0 gelang der Rump-Elf zumindest über Nacht der Sprung an die Tabellenspitze.

Ebenfalls eine Pflichtaufgabe hatte der FC Schalke 04 II gegen das abstiegsgefährdete RW Ahlen zu bestreiten, musste sich allerdings mit einem 2:2-Remis begnügen. Nach torloser erster Hälfte erwischte RWA nach der Pause einen Blitzstart und ging mit der ersten Aktion in Führung. Die Schalker verloren im Aufbau den Ball. Özkara kam halbrechts im Sechzehner zum Abschluss und verwandelte trocken (46.). Schalke konterte aber umgehend, drehte durch Kozuki (57.) und van der Sloot (59.) binnen weniger Sekunden den Spielstand. Fast genauso schnell fiel die Ahlener Antwort durch Bulut, der den Ball via Kopfballbogenlampe zum Ausgleich hinter Heekeren unterbrachte (62.). Dabei blieb es auch.

Die Alemannia aus Aachen musste sich am letzten Wochenende mit einem unangenehmen Spielabbruch befassen, lieferte unter der Woche noch einen Trainerwechsel nach. Am Samstag beim Gastspiel in Straelen wollte der ehemalige Bundesligist wieder rein sportliche Schlagzeilen liefern. Das gelang auch, der Tabellenvorletzte machte es den Kickern aus der Kaiserstadt aber nicht leicht. Zweimal ging der SVS vor heimischer Kulisse durch Mata (24., 56.). Korzuschek glich nach der Pause zum zwischenzeitlichen 1:1 vom Punkt aus (47.). Erst in doppelter Überzahl - Vicario (Ellbogenschlag abseits des Spielgeschehens, 72.) und Dünnwald (Nachtreten, 74.) erwiesen ihrer Mannschaft einen Bärendienst - drehte die Alemannia durch einen Ramaj-Hattrick spät die Partie. Endstand 2:4.

Vorerst aus dem Gröbsten heraus ist Fortuna Köln, das bei Borussia Mönchengladbach II zum siebten Mal in Folge ungeschlagen blieb. Durch das 2:1 setzen sich die Fortunen weiter ins Mittelfeldfeld. Die Tore der Kölner erzielten Lokotsch (27.) und Marquet (65.). Lieder gelang für Gladbach in der Schlussphase nur noch der Anschluss (81.).

Erfreulich waren auch die letzten Ergebnisse des 1. FC Bocholt, der es bei der Effzeh-Reserve schaffte aus dem Tabellenkeller zu klettern. Obst brachte den Aufsteiger in der 26. Minute in Führung. Schmid glich nach der Pause für den Kölner Nachwuchs aus. Mit der Roten Karte für Nottbeck (76.) schlug das Pendel aber wieder zu Gunsten der Gäste aus, die durch einen Lorch-Doppelpack in den Schlusssekunden die Punkte an sich rissen.

Bergauf im Tableau geht es auch für Fortuna Düsseldorf II. Der Zweitliga-Nachwuchs gewann am Samstag sein Gastspiel in Düren verdientermaßen mit 2:0. Niemiec (Elfmeter, 37.) und Marcinek (54.) erzielten die beiden Düsseldorfer Treffer.

Im letzten Samstagsspiel dürfte sich der SC Wiedenbrück über die verpasste Chance auf drei Zähler ärgern. Erst verspielte der SCW in Lippstadt einen 2:0-Führung nach Fehler-Doppelpack (1., 51.). Dann gab Wiedenbrück auch noch eine weitere Führung - Ruzgis traf in der 82. Minute - in ereignisreichen Schlussminuten aus der Hand. Für den SVL trafen Maier (82.) und Mika (64., 90.).

Münster zu Gast in Oberhausen

Das Spitzenspiel des 12. Spieltags steigt am Sonntag zwischen Rot-Weiß Oberhausen (4.) und Tabellenführer Preußen Münster. Dass der Primus in einer vermeintlichen Schwächephase kommt, beschäftigt Oberhausen-Coach Trainer Mike Terranova nach eigenen Angaben nur am Rande: "Ehrlich gesagt, habe ich in den letzten Wochen mehr nach unten geguckt. Was an der Spitze ist, interessiert mich derzeit nicht so sehr." Routinier Dennis Grote zumindest hat den Lösungsansatz für seine Münsteraner ausgemacht: "Wir müssen Wege finden, um wieder effektiver zu werden."

Außerdem trifft der 1. FC Kaan-Marienborn auf den Wuppertaler SV. "Der WSV macht momentan eine schwierige Phase durch", weiß Julian Schauerte, der seinem 1. FC K-M zuletzt beim 1:1 gegen Primus Münster einen späten Zähler sicherte. "So einen Auftritt wie beim 1:4 gegen die Schalker U 23 können sich die vor der Saison hoch gehandelten Wuppertaler nicht noch einmal erlauben. Uns erwartet eine sehr schwierige Aufgabe." Auch WSV-Coach Hüzeyfe Dogan erwartet eine Reaktion: "So geht es nicht weiter, wir müssen besser werden."