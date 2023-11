Zweimal Matchwinner: Der total verrückte Arbeitstag von Lasse Ludwig

Torhüter Lasse Ludwig spielte am Sonntag sowohl in der ersten als auch in der zweiten Bundesliga - und avancierte zweimal zum Matchwinner. Bob Hanning geriet ins Schwärmen.

Lasse Ludwig stellte sich kurz unter die Dusche und schaufelte sich eine Schale Müsli rein. Es musste ja schnell gehen, das deutsche Torwart-Talent hatte kaum Zeit.

Nachdem der 21 Jahre alte Ludwig für die Füchse Berlin im Bundesliga-Spitzenspiel am Sonntagnachmittag gegen den HSV Hamburg zum Matchwinner avanciert war (sieben Paraden beim 37:31), stellte er sich keine zwei Stunden später auch noch beim VfL Potsdam in der zweiten Liga zwischen die Pfosten. Und wie! Mit 17 Paraden sicherte Ludwig dem Team von Trainer Bob Hanning die Tabellenführung gegen den VfL Lübeck-Schwartau (28:27). Beide Partien wurden in der Berliner Max-Schmeling-Halle ausgetragen.

"Die Konzentration bei beiden Spielen hochzuhalten, hat mit einer guten Analyse beider Gegner funktioniert. Wichtig war für mich, das nicht durcheinander zu würfeln, sondern sich erst auf den einen vorzubereiten, und dann auf den anderen, mental stark zu bleiben und genug Essen zu sich zu nehmen, um über so lange Zeit auch die Leistung bringen zu können", sagte der U-21-Weltmeister betont lässig über seinen völlig verrückten Arbeitstag. "Zwischen den Spielen habe ich Müsli gegessen, mir nochmal die Wurfbilder von Lübeck-Schwartau angeschaut und mich genauso vorbereitet mit allen Ritualen beim Aufwärmen wie sonst auch."

Zwei Spiele innerhalb von viereinhalb Stunden, zwei Mal der entscheidende Faktor: Nicht bloß die Zuschauer in der Berliner Max-Schmeling-Halle rieben sich verwundert die Augen. "Er hat das erste Spiel mit und das zweite fast im Alleingang gewonnen", sagte Hanning dem SID am Montag und schwärmte von der "extremen mentalen Stärke" Ludwigs. So etwas wie am Sonntagnachmittag hatte selbst der erfahrene Geschäftsführer der Füchse, der zugleich die Potsdamer als Trainer verantwortet, zuvor selten erlebt.