Zweimal live im Januar: Auch FC Bayern gegen Köln im Free-TV

Spiele des FC Bayern München werden im Januar 2023 gleich zweimal im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Auch das erste Heimspiel im neuen Jahr überträgt "Sat.1".

Gleich das Auftaktspiel in die Restsaison ist bei "Sat.1" im frei empfangbaren Fernsehen live zu sehen: Am 20. Januar überträgt der Sender das Spiel des amtierenden Pokalsiegers RB Leipzig gegen den aktuellen Meister FC Bayern München. Die Sendung startet bereits ab 19 Uhr, der Anpfiff in der Leipziger Arena erfolgt um 20.30 Uhr.

Nur eine Woche später wird "Sat.1" dann das erste Bayern-Heimspiel des Jahres zeigen, das wegen einer englischen Woche im deutschen Oberhaus allerdings unter der Woche stattfinden wird: Am Dienstag, den 24. Januar, gastiert der 1. FC Köln beim FCB. Bei dieser Partie startet die Übertragung erst um 20 Uhr, Anstoß ist erneut um 20.30 Uhr. Beide Partien werden vom "ran Sat.1 Bundesliga"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff-Christoph Fuss und dem Reporter-Duo Andrea Kaiser und Matthias Killing begleitet, als Experte analysiert der türkische Nationaltrainer Stefan Kuntz die Spiele.

Dank Kooperation vier frei empfangbare Livepartien

Die Übertragung wurde dank einer Vereinbarung zwischen der Seven.One Entertainment Group - einer Tochterfirma von ProSiebenSat1.Media - und Sky Deutschland möglich. Diese Kooperation umfasst insgesamt vier frei empfangbare Livepartien für diese sowie die kommende Spielzeit.

Damit werden in dieser Saison fünf Bundesligaspiele im frei empfangbaren Fernsehen laufen. Denn "Sat.1" darf seit der vergangenen Saison grundsätzlich drei Bundesliga-Begegnungen live übertragen: das Eröffnungsspiel sowie je eine Partie des 17. und des 18. Spieltags, die in der Regel die Winterpause umrahmen. Weil diese angesichts der WM diesmal zwischen die Spieltage 15 und 16 fällt, verlagern sich die Übertragungsrechte von Sat.1 in dieser Spielzeit entsprechend nach vorne.