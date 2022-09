Zweimal im Tie-Break erfolgreich: Maria besiegt Bouchard

Bereits am Dienstagvormittag flog die gelbe Filzkugel in Seoul übers Netz. Gefordert war dabei auch die Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria, die sich zweimal im Tie-Break gegen Eugenie Bouchard durchsetzte.

Tatjana Maria hat ihr Erstrundenspiel beim WTA-Tennisturnier in Seoul gewonnen. Die Wimbledon-Halbfinalistin setzte sich bei dem Hartplatz-Event am Dienstag gegen die Kanadierin Eugenie Bouchard nach 2:19 Stunden Spielzeit mit 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) durch. Bouchard stand 2014 in Wimbledon sogar im Endspiel. Die 35-jährige Maria trifft in Südkoreas Hauptstadt nun im Achtelfinale auf Kimberly Birrell aus Australien.

Auch US-Open-Achtelfinalistin Jule Niemeier meisterte beim Turnier in Budapest ihre Erstrunden-Aufgabe erfolgreich. Die 23-Jährige besiegte die Polin Magdalena Frech mit 6:4, 5:7, 6:3 und erreichte das Achtelfinale.

Tamara Korpatsch steht bei dem mit 115.000 US-Dollar dotierten Sandplatz-Turnier ebenfalls in der Runde der besten 16 Spielerinnen, wo sie am Mittwoch auf Danka Kovinic aus Montenegro trifft.