Zweimal Frust als Antrieb: Eintracht Frankfurt im Check

Schafft es die SGE wieder unter die Top 3? Der Elan aus der vorigen Saison ist allerdings schon gedämpft, ehe das Eröffnungsspiel angepfiffen wird.

Wie lief die vergangene Saison?

Erstmals zogen die Frankfurterinnen unter der Flagge der Eintracht als Bundesliga-Dritter in die Champions League ein und belohnten sich so für starke Monate. Am Ende feierten sie vier Siege in Serie, fingen so noch Turbine Potsdam ab.

Ernüchternd bis frustrierend dann aber das Resultat in der Königinnenklasse: Gegen Ajax ereilte die Hessinnen das jähe Aus noch vor der Gruppenphase.

Was war auf dem Transfermarkt los?

Den schmerzhaftesten Abgang verzeichnet die SGE im Tor. Merle Frohms, zur Torhüterin von internationalem Format sowie zur deutschen Nummer 1 gereift, kehrte nach Wolfsburg zurück. Stina Johannes, aus dem japanischen Kobe geholt, soll Frohms ersetzen, fehlte aber anfangs von Rückenproblemen geplagt. Mit Carlotta Wamser kam ein 19 Jahre altes Mittelfeldtalent aus Essen, fiel in der Vorbereitung aber noch mit einer Gesichtsfraktur aus.

Auf wen kommt es besonders an?

Niko Arnautis, seit 2017 im Amt und damit dienstältester Cheftrainer der Liga, band sich bis 2026 an den Klub und signalisierte damit, dass die Kontinuität und Ruhe am Main anhalten soll. Identifikationsfigur Laura Freigang reiste mit etwas Frust von der EM zurück, und das lag nicht nur am verlorenen Finale. Die Stürmerin, die auch hinter den Spitzen auflaufen kann, ist für Frankfurt unentbehrlich. Immer für ein Tor aus der Distanz gut ist zudem Barbara Dunst. Die Österreicherin wird von den Keeperinnen der Liga für ihre Schusstechnik gefürchtet.

Wie sieht das Startprogramm aus?

Bayern München (16.9., H), Freiburg (25.9., A), Bremen (2.10., H)

Was sagt die Expertin?

"Nach dem frühzeitigen Ausscheiden aus der Champions League müssen die Adlerträgerinnen einiges gutmachen", urteilt kicker-Kolumnistin Verena Schweers. "In der Liga werden sie an die zuletzt konstanten Auftritte anknüpfen und sich wieder den dritten Platz holen. Dann ist auch die Eintracht bereit, auf internationaler Bühne den nächsten Schritt zu gehen."