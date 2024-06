Zweimal Dresden, einmal KSC: Düren schnappt sich drei U-19-Spieler

Der 1. FC Düren hat gleich drei Transfers auf einen Schlag eingetütet und dabei ein klares Beuteschema erkennen lassen: Er setzt auf U-19-Spieler. Konkret: Von Dynamo Dresden kommt Kapitän Emil Zeil, der auch schon zweimal in der 3. Liga für den Traditionsklub aus Elbflorenz ran durfte. Das war Matthias Wetschka trotz Berufungen in den Dresdner Profi-Kader nicht vergönnt, der 19-jährige Abwehrspieler wechselt aber genauso wie sein Mittelfeld-Kollege aus dem SGD-Nachwuchs an die Westkampfbahn. Dort wird auch Firat Alpsoy dem Ball nachjagen, der Stürmer kommt aus der U 19 des Karlsruher SC.