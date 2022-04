Zweimal doppelt im Finale: Italien-Dominanz in der FGS

Die italienischen eSportler dominieren die FIFA 22 Global Series (FGS) in der laufenden Saison - sie stellten fünf von sechs bisherigen Qualifier-Finalisten.

Noch in der vergangenen Spielzeit waren deutsche Profis an der Xbox extrem stark in den Wettbewerben der FGS unterwegs gewesen. Nach der Einführung der Konsolenexklusivität zugunsten der PlayStation in FIFA 22 dominiert in der stark besetzten Zone Osteuropa eine andere Nation: Italien ist fast immer obenauf.

Hatte den ersten FGS-Qualifier mit Emil 'BIF_Klenke' Klenke noch ein Däne im Finale gegen Matteo 'Apogee_Marga' Margaroli gewonnen, siegten seither in den Ausgaben zwei und drei nur noch Italiener. Doch nicht nur das: Auch die jeweiligen Endspielgegner stammen aus dem Land, das einem Stiefel so sehr ähnelt.

'Danipitbull' und 'Obrun2002' mit Doppel-Erfolg

Den zweiten FGS-Qualifier entschied Danilo 'Danipitbull' Pinto im Finale gegen Karim 'Karimisbak' Rmaiti für sich. Im Endspiel des dritten Qualifiers setzte sich jüngst Francesco 'Obrun2002' Tagliafierro gegen Francesco 'Hexon_Virgil' Allocca durch. Somit sind fünf der bisherigen sechs Finalisten italienischer Nationalität.

Diese großen und konstanten Erfolge der italienischen Spieler äußern sich in deren Dominanz im FGS-Ranking für die Zone Osteuropa. 'Obrun2002' führt seit seinem Qualifier-Triumph am vergangenen Wochenende, im Spitzenquartett sind mit 'Danipitbull' und 'Karimisbak' noch zwei weitere Italiener vertreten.

Insgesamt machen sie sieben der aktuell ersten zwölf Plätze aus - mit Umut 'Umut' Gültekin von RB Leipzig ist im Vergleich nur ein einziger Deutscher im stärksten Dutzend. Die Chancen sind folglich hoch, dass in den Play-offs und im FIFAe World Cup selbst diverse Italiener um den Weltmeistertitel in FIFA 22 mitspielen werden.

Eligella XMAS CUP mit italienischem Sieger

'Obrun2002' hat sich neben dem dritten FGS-Qualifier und der Führung im Ranking zuletzt übrigens auch die italienische Meisterschaft in der eSerie A gesichert. Dieser Erfolg ist angesichts des starken Abschneidens der nationalen Konkurrenz in den internationalen Wettbewerben wohl gar nicht groß genug einzuschätzen.

Selbst außerhalb der offiziellen EA-Turniere machten Italiener in FIFA 22 schon massiv auf sich aufmerksam. Bestes Beispiel ist der Eligella XMAS CUP sponsored by CosmosDirekt aus dem Dezember, in dessen Rahmen mit Lucio 'HHezerS' Vecchione ein Außenseiter gegen viele prominente Namen triumphierte.