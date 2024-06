Zweimal 57 Tore! Die besten Unterliga-Torjäger Österreichs

Die Meisterschaften im österreichischen Unterhaus sind geschlagen. Die Meister, Auf- und Absteiger stehen fest. Und natürlich auch die besten Torjäger. Ein Stürmer aus Kärnten und ein Stürmer aus Oberösterreich teilen sich mit 57 Toren die rot-weiß-rote Torjägerkrone. Für einen von ihnen endete die Saison dennoch tragisch.

Alle Achtung, Manuel Weichselbraun, im Vorjahr mit 51 Toren bester (Unterliga-)Torjäger Österreichs, hat auch in der abgelaufenen Saison eine Klasse höher wieder ordentlich getroffen. Mit 20 Toren war der Lokomotivführer nicht nur zweitbester Torschütze in der Tiroler Landesliga West, seine Treffer brachten auch Aufsteiger Götzens den zweiten Platz in der Endabrechnung ein. Der FC Stubai und sein Torjäger Matthias Mayerhofer (32 Tore) waren allerdings außer Reichweite. Für den Titel des besten Tiroler Schützen waren aber auch 32 Tore noch nicht genug. Dieser ging an Mathias Häfele, der den FC Flaurling/Polling in der 2. Klasse West mit 34 Treffern zum Aufstieg schoss - als Zweiter hinter dem FC Stubai 1b übrigens.

Der Torschützen-King von Ottakring

So "leicht" ist man in der seit Sonntag endgültig beendeten Saison 2023/24 in keinem anderen Bundesland Top-Torschütze geworden. Im Burgenland brauchte Christian Rosner 36 Tore, um den ehemaligen Zweitdivisionär UFC Purbach (1982/83), der 2016 freiwillig von der Burgenlandliga den Rückzug die 2. Klasse Nord angetreten hat, aus eben dieser "Schutzgruppe" endlich wieder eine Klasse höher zu schießen.

In Salzburg war der Nigerianer Oluwatosin Ayetigbo mit 37 Toren für den UFC Hallein 1b eine Klasse für sich. In der 2. Klasse Nord B unterfordert, durfte sich der 21-Jährige auch schon in der Salzburger Liga beweisen, wo er für den Tabellendritten in 15 Spielen sechs Mal erfolgreich war.

38 Tore machten Michael Würzl in der 1. Klasse B nicht nur zum (Torschützen-)King des ESV Ottakring, sondern des gesamten Wiener Unterhauses.

Wieder ungefährdet war Tobias Andreas Plattner in der Steiermark. Der Angreifer des Grazer Sportklubs, der im Vorjahr mit 46 Toren bereits drittbester Torschütze Österreichs war, schoss diesmal 45 der 82 Tore seines Klubs, der sich in der Gebietsliga Mitte mit Platz drei hinter Semriach und Stiwoll begnügen musste.

Ein Zehnfach-Torschütze und ein Ex-Star

Für die Top Drei reichten in dieser Saison nicht einmal die 50 Tore, die Niederösterreichs Top-Torjäger Peter Vaculka vorweisen kann. Der Slowake in Diensten des AFC Haugsdorf traf einmal sogar zweistellig! Beim 27:0 (!) gegen Neuruppersbach schoss er tatsächlich zehn Tore. Zwei Prominente sind in Niederösterreichs Torjägerlisten ebenfalls weit vorne zu finden. Ex-Bundesliga-Stürmer Thomas Helly (ehemals SC Wr. Neustadt) holte sich wie schon im Vorjahr die Torjägerkrone der 2. Klasse Traisental, diesmal wurde er für seine 36 Tore auch mit dem Meistertitel belohnt. Tamas Priskin schoss zwischen 2005 und 2017 in 63 Länderspielen 17 Tore für Ungarn. Seit vergangenem Sommer stürmt der 37-Jährige für den FC Göstling in der 2. Klasse Ybbstal/Alpenvorland. Mit 24 Toren belegte er nur den vierten Platz in der Torschützenliste. Tomas Bednar vom SC Gresten darf sich brüsten, den ehemaligen Premier-League-Stürmer um stolze 17 Tore distanziert zu haben.

Ganze 33 Tore hat Felix Schneider seinem Verfolger in der 5. Landesklasse Vorarlbergs abgenommen. Der 20-Jährige machte 53 der 140 Tore von Meister FC Schwarzach. Sein Schnitt: 2,30 Tore pro Spiel!

Des einen Leid…

Für die österreichweite Torjägerkrone war das immer noch zu wenig. Denn da gab es noch Jure Skafar vom SV Ludmannsdorf in Kärntens 1. Klasse C. Der Slowene lebte eine bescheidende Profikarriere in seiner Heimat, als er 2013 zur Austria Klagenfurt wechseln sollte. Am letzten Transfertag zerschlug sich der Deal und er landete in Ludmannsdorf. Die Profikarriere war dahin, aber er blieb in Kärnten und kehrte 2023 nach mehreren Stationen nach Ludmannsdorf zurück. In dieser Saison zerschoss er die Liga, hatte im Herbst bereits 35 Tore auf dem Konto, in der letzten Runde waren es 57, als es wenige Tage vor seinem 34. Geburtstag vor 1.600 Zuschauern gegen Oberglan um den Meistertitel ging. Im großen Showdown stand es noch 0:0, als der Slowene nach einem Brutalo-Foul in der 54. Minute vom Platz getragen wurde - Kreuzband, Meniskus und Seitenbänder gerissen. Mittlerweile steht fest, dass Jure Skafar seine Karriere beenden muss. Als - geteilter - Top-Torjäger Österreichs.

Geteilt deshalb, weil während in Kärnten Skafars Laufbahn ein tragisches Ende nahm, in Oberösterreichs 2. Klasse Mittewest Emir Muminovic, der bosnische Torjäger der Union Haag beim 10:1-Sieg gegen die Schwanenstadt Junior sechs Tore schoss und die Marke von 57 Toren noch einstellte.

Übrigens: Ex-Teamverteidiger Martin Hinteregger, von dessen "Stürmerkarriere" bei seinem Heimatverein, dem SV Sirnitz in der Unterliga Ost, so oft die Rede war, traf 15 Mal. Damit war der 67-malige ÖFB-Nationalspieler nicht einmal der beste Martin Hinteregger Kärntens. Sein Namenszwilling aus Oberglan hat ihn um satte zwölf Tore abgehängt.