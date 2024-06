Zweimal 2. Bundesliga: Bamberg krallt sich Willert

Benedikt Willert wechselt zur kommenden Saison zum FC Eintracht Bamberg 2010. Der 23-jährige Torwart stand 2023/24 in der sechstklassigen Landesliga für den FSV Stadeln zwischen den Pfosten. Doch Willert spielte nicht immer sechstklassig, 2019/20 absolvierte der gebürtige Forchheimer zwei Zweitliga-Spiele für den 1. FC Nürnberg und hütete für dessen zweite Mannschaft auch 12-mal in der Regionalliga Bayern das Gehäuse. In diese Liga kehrt Willert nun im Torwart-Trikot der Domreiter zurück, unter anderem deshalb, weil Ben Olschewski noch eine Weile verletzt ausfallen dürfte.