Zweikampf mit üblen Folgen: Auch Schmidt-Kontrahent Bauer fällt lange aus

Nicht nur für Saarbrückens Patrick Schmidt endete die Partie in Unterhaching mit einer schweren Verletzung, die hat sich auch Kontrahent Benedikt Bauer zugezogen, wie die SpVgg am Mittwoch mitteilte.

Es war ein Zweikampf mit üblen Folgen, der sich da im Sportpark in Unterhaching am Sonntagabend nach einer halben Stunde zugetragen hatte. Zunächst, so schien es, nur für Gäste-Stürmer Patrick Schmidt, der dem FCS lange fehlen wird. Doch auch Hachings Benedikt Bauer kam nicht unbeschadet aus dem Zusammenprall, das Knie wurde in Mitleidenschaft gezogen.

"Der deutsche U-20-Nationalespieler hat sich im Zweikampf eine schwere Knieverletzung zugezogen", wie Unterhaching mitteilte. Der 20-jährige Abwehrspieler fehlt dem Aufsteiger damit "für längere Zeit".

Bauer, der bislang in allen sechs Liga-Spielen der Hachinger in der Startelf zu finden war, spielte beim torlosen Unentschieden nach dem Zusammenstoß noch fast eine halbe Stunde weiter, ehe er ausgewechselt wurde. "Wegen andauernder Schmerzen wurde auch Bauer im Nachgang der Partie genauer untersucht", so die SpVgg - mit der bitteren Diagnose.

"Benes Verletzung trifft uns völlig überraschend und außerordentlich hart", meinte SpVgg-Sportdirektor Markus Schwabl. "Er hat sich einen Stammplatz bei den Profis erarbeitet und gab vor kurzem sein Debüt für die U-20-Nationalmannschaft, gerade deshalb ist es für ihn besonders bitter. Ich hoffe, dass er uns mit seinen Qualitäten bald wieder auf dem Platz helfen kann und dafür bekommt er von Vereins- und Mannschaftsseite jegliche Unterstützung."