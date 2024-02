Zweikampf mit Folgen: Aues Vukancic muss operiert werden

Nach dem Spiel feierte Niko Vukancic den knappen Sieg von Erzgebirge Aue in Halle mit seinen Teamkollegen auf dem Spielfeld, den Arm in einer Schlinge. Der Innenverteidiger muss nun operiert werden.

Aue hat den 3:2-Erfolg beim Halleschen FC teuer bezahlt. Niko Vukancic zog sich einen Bruch des linken Schlüsselbeins zu und wird im Helios-Klinikum operiert, wie der Verein am Montag mitteilte. Der junge Abwehrspieler wird Aue mehrere Wochen fehlen.

55 Minuten waren in der umkämpften Partie in Halle gespielt, als Vukancic mit HFC-Stürmer Dominic Baumann an der Strafraumlinie von Erzgebirge zusammenstieß und auf die Schulter stürzte. Vukancic deutete sofort an, dass er das Spiel nicht fortsetzen kann, wurde auch sofort behandelt und dann durch Erik Majetschak ersetzt.

"Bitter für den Jungen", meinte Trainer Pavel Dotchev nach der Partie und ahnte schon, dass der 21-Jährige "jetzt wohl sehr lange ausfallen" wird. "Das tut mir leid für ihn und auch für uns."

Mit Vukancic bricht Dotchev ein Leistungsträger weg. Vukancic kam im Sommer 2023 von Fortuna Düsseldorf nach Aue und fand sich auf Anhieb bei Erzgebirge zurecht. Nur zwei Spiele der bislang 25 Liga-Partien stand er nicht in der Startelf, beide Male fehlte der Innenverteidiger aufgrund einer Gelbsperre.

Umbauarbeiten vor dem Derby gegen Dresden

Nun muss Dotchev ausgerechnet im Sachsenderby am Sonntag gegen Dynamo Dresden (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) seine Abwehr umbauen. Positiv für den FCE-Coach ist da zumindest die Rückkehr von Innenverteidiger Korbinian Burger, der seine Rotsperre abgesessen hat.