Zweikampf auch nach Spielschluss: Lautaro Kopf an Kopf mit Kimmich

Mit einem blauen Auge hatte Joshua Kimmich die Champions-League-Aufgabe in Mailand beendet - und zugleich Inter-Stürmer Lautaro Martinez (kicker-Note 4,5) entnervt. Der Argentinier sorgte sogar für ein Nachspiel.

Frust und Wut: Lautaro Martinez (li.) legt sich nach Spielschluss mit Joshua Kimmich an. IMAGO/kolbert-press

Eines vorneweg: Das blaue Auge hatte sich Joshua Kimmich am Mittwoch beim 2:0 über Inter Mailand bei einem unglücklichen Zusammenprall mit Mitspieler Marcel Sabitzer geholt. Nichts Wildes aber aus seiner Sicht, auf dem Weg zum Bus rief der deutsche Nationalspieler in Richtung wartender Journalisten noch: "Mir geht's gut. Bis Samstag bin ich wieder fit." Einem Einsatz gegen den noch sieglosen VfB Stuttgart (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steht demzufolge nichts im Wege.

Wie wichtig Kimmich für das Spiel des deutschen Rekordmeisters ist, ist hinlänglich bekannt - und hat sich auch in San Siro gezeigt: Der Aufbauspieler präsentierte sich einmal mehr spielintelligent, verteilte Bälle und fand Torschütze Leroy Sané beim wichtigen 1:0 mit einem herrlichen wie für ihn längst typischen gestreichelten Ball in den Rücken der italienischen Abwehr.

Das führte sogar zu einem Twitter-Kommentar von Bastian Schweinsteiger. "Schön, dass es sich nicht bis Mailand rumgesprochen hat, dass Kimmich solche Bälle hinter die Abwehr spielen kann, wenn er frei ist", schrieb der Weltmeister von 2014.

Lautaro lässt sich nur schwer zurückhalten

Darüber hinaus geriet Kimmich (kicker-Note 2) an diesem Abend einige Male mit Stürmer Lautaro Martinez aneinander - kleinere Schubser und intensive Zweikämpfe inklusive. Als der Bayern-Spieler in der zweiten Hälfte ein spannendes Duell mit dem Argentinier gewonnen hatte, schrie Kimmich seinen Gegenspieler aus kurzer Distanz auch etwas an.

Ob das der Anlass für aufkommende Wut nach Spielschluss war? Nicht eindeutig zu sagen. Sicher aber war: Lautaro hatte mit Kimmich noch ein Hühnchen zu rupfen. Kurz nach Ende der Partie, als sich die Spieler schon längst Handshakes gegeben hatten, schritt der Argentinier nämlich auf den Münchner Mittelfeldmann zu und schubste dabei sogar den erfahrenen Schiedsrichter Clement Turpin zur Seite. Im Anschluss rieb Lautaro seinen Kopf an die Stirn von Kimmich, teilte ein paar harsche Worte aus und ließ sich in den folgenden Sekunden nur schwerlich vom Referee, dem einschreitenden Thomas Müller oder auch seinen eigenen Mitspielern wie Nicolo Barella beruhigen. Konsequenzen gab es keine.

Am 1. November sehen sich die beiden Spieler und die beiden Klubs wieder, dann steht das Rückspiel in der CL-Gruppenphase an.

