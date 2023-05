Zweifelt wirklich niemand an Ancelotti?

Nach der Demütigung in Manchester kamen erneut Fragen nach Carlo Ancelottis Zukunft auf. Toni Kroos & Co. stellten sich klar hinter ihren Trainer. Doch was will er selbst?

Nach einem 0:4 klang das merkwürdig, aber natürlich hatte Toni Kroos Recht, als er am Mittwochabend sagte: "Viele Mannschaften würden gerne mit uns tauschen." Real Madrid hatte als Titelverteidiger schließlich immerhin im Gegensatz zu vielen Spitzenklubs erneut das Champions-League-Halbfinale erreicht und dort zumindest 90 von 180 Minuten lang mit einer Mannschaft mitgehalten, mit der seit Wochen niemand mehr mithält.

Und trotzdem kamen Kroos und alle anderen Real-Beteiligten nach dem Aus gegen Manchester City nicht darum herum, über die Zukunft von Trainer Carlo Ancelotti zu sprechen. Der 63 Jahre alte Italiener bewertete die Saison, in der den Königlichen "nur" der Pokalsieg bleibt, nach dem Schlusspfiff im Etihad mehrfach als "gut", was in Spanien nicht jeder teilte.

Ancelotti: "Kein Grund für ein Drama"

Dass seine Elf im Rückspiel vollkommen chancenlos war, hakte Ancelotti bemerkenswert schnell ab: So sei das eben im Sport, sagte er, "kann passieren", es gebe "keinen Grund für ein Drama". In einem Jahr biete sich die nächste Gelegenheit. "Diese Mannschaft hat sich sehr gut geschlagen und wird es in der nächsten Saison noch besser machen."

Doch wird Ancelotti dann noch Trainer dieser Mannschaft sein? Seit Monaten muss sich der angesehene Trainer-Gentleman mit Fragen zu seiner Zukunft auseinandersetzen, obwohl sein Vertrag noch bis 2024 läuft und er schon mehrfach betont hat, ihn erfüllen zu wollen. Das hat mit dem anhaltenden Werben des brasilianischen Verbands zu tun, der Ancelotti gerne als Nationaltrainer verpflichten würde - aber auch mit dem klaren Rückstand, mit dem Real als La-Liga-Titelverteidiger hinter dem neuen Meister FC Barcelona ins Ziel kommen wird (aktuell 14 Punkte).

Kroos: "Wer hat denn kein Vertrauen in Carlo?"

Auf die Frage, ob es ihn schmerzen würde, sollte man jetzt an ihm zweifeln, antwortete Ancelotti am Mittwochabend: "Niemand zweifelt. Der Präsident hat sich schon vor 15 Tagen deutlich geäußert." Damals hatte Florentino Perez nach dem Copa-Triumph gegen Osasuna erklärt, man beteilige sich nicht an den Spekulationen: "Das Thema existiert nicht."

Die Mannschaft um Luka Modric ("Der Trainer verdient es zu bleiben") oder Kroos ("Wer hat denn kein Vertrauen in Carlo?") stellte sich auch nach dem 0:4, das die "Marca" einen "Schock historischen Ausmaßes" nannte und laut "Mundo Deportivo" die "Erneuerung bei Real" beschleunige, klar hinter ihren Trainer. Real-Direktor Emilio Butragueno verwies bei "Movistar" zwar auf Ancelottis Vertrag und sagte: "Er ist großartig, er hat alles mit uns gewonnen." Weiteren Nachfragen zur Trainerfrage wich er jedoch aus.

In den verbleibenden Saisonwochen, in denen es für Real sportlich um nichts mehr geht, dürfte das Thema weiter vertieft werden. Nicht auszuschließen ist, dass die Beteiligten doch noch ins Grübeln kommen - nicht zuletzt Ancelotti selbst.