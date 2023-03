Zweifach-Sieger fehlt: Woods startet nicht bei der Players Championship

Golfstar Tiger Woods wird bei der Players Championship in der kommenden Woche nicht an den Start gehen.

Am Freitag veröffentlichte die US-Tour die Teilnehmerliste für das sogenannte fünfte Major-Turnier - der Name des zweimalige Gewinner Woods war nicht zu finden. Mitte Februar hatte der 15-malige Major-Champion sein Comeback in Los Angeles gefeiert, Woods belegte den 45. Platz. Anschließend meinte er: "Es war doch etwas schwieriger, als ich gedacht habe." Zu seinen Zukunftsplänen meinte Woods: "Ich möchte gerne alle vier Majors und noch einige wenige andere Turniere spielen. Mehr lässt mein Körper nicht mehr zu."

Bei einem selbst verschuldeten Autounfall hatte sich Woods im Februar 2021 eine schwere Beinverletzung zugezogen. Die Folgen sind immer noch zu spüren, zudem klagt er trotz mehrerer Operation über anhaltende Rückenprobleme.