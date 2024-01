Zweierbob: Lochner schlägt Friedrich erneut

Johannes Lochner hält Francesco Friedrich im Zweierbob auf Distanz. In St. Moritz feiert der Berchtesgadener den dritten Sieg im vierten Rennen.

Johannes Lochner hat auch den erneuten Angriff von Francesco Friedrich im Zweierbob der Männer abgewehrt. Beim Weltcup in St. Moritz siegte der für Stuttgart startende Berchtesgadener Lochner mit seinem Anschieber Georg Fleischhauer in 2:10,74 Minuten. Der im Zweierbob in diesem Winter noch sieglose Friedrich und Anschieber Alexander Schüller kamen mit 0,25 Sekunden Rückstand auf den zweiten Rang.

Der deutsche Meister Adam Ammour belegte mit Anschieber Benedikt Hertel (beide BRC Thüringen) den sechsten Rang, das Duo lag 1,08 Sekunden zurück.

Lochner mag die Natureisbahn im Schweizer Engadin, die jedes Jahr im November mit 15.000 Kubikmetern Schnee und 10.000 Litern Wasser neu erschaffen wird. Im vergangenen Jahr konnte der 33-Jährige den Abonnements-Titelträger vom BSC Sachsen Oberbärenburg bei der WM erstmals bezwingen und feierte in diesem Winter den dritten Sieg im vierten Rennen.

Lochner hatte sich bereits nach dem ersten Durchgang einen kleinen Vorsprung von zwölf Hundertstelsekunden erarbeitet, den er im zweiten Lauf trotz eines schlechteren Starts im Vergleich zu Friedrich weiter ausbaute.

Männer, Zweierbob in St. Moritz/Schweiz, Endstand nach zwei Läufen:

1. Johannes Lochner/Georg Fleischhauer (Stuttgart/Frankfurt/M.) 2:10,74 Min. (1:05,53 Min./1:05,21 Min.); 2. Francesco Friedrich/Alexander Schüller (Altenberg) +0,25 Sek. (1:05,65/1:05,34); 3. Michael Vogt/Sandro Michel (Schweiz) +0,55 (1:05,86/1:05,43); 4. Simon Friedli/Andreas Haas (Schweiz) +0,69 (1:05,84/1:05,59); 5. Emils Cipulis/Davis Springis (Lettland) +1,02 (1:06,02/1:05,74); 6. Adam Ammour/Benedikt Hertel (Oberhof) +1,08 (1:05,91/1:05,91); 7. Cedric Follador/Gregory Jones (Schweiz) +1,23 (1:06,06/1:05,91); 8. Patrick Baumgartner/Robert Mircea (Italien) +1,45 (1:06,23/1:05,96); 9. Bradley Hall/Taylor Lawrence (Großbritannien) +1,54 (1:06,12/1:06,16); 10. Boris Vain/Antoine Riou (Monaco) +1,75 (1:06,42/1:06,07)

Männer, Weltcup-Gesamtwertung Zweierbob, Stand nach 4 von 8 Wettbewerben:

1. Johannes Lochner (Stuttgart) 885 Pkt.; 2. Francesco Friedrich (Altenberg) 830; 3. Michael Vogt (Schweiz) 809; 4. Emils Cipulis (Lettland) 680; 5. Simon Friedli (Schweiz) 672; 6. Patrick Baumgartner (Italien) 672; 7. Cedric Follador (Schweiz) 624; 8. Markus Treichl (Österreich) 592; 9. Adam Ammour (Oberhof) 560; 10. Li Chunjian (China) 512