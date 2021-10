Zwei Zwickauer positiv getestet - Spiel in Mannheim findet statt

Der FSV Zwickau hat zwei positiv auf COVID-19 getestete Spieler verzeichnet. Das Spiel in Mannheim soll dennoch stattfinden.

Der FSV Zwickau muss in Mannheim auf positiv getestete Spieler verzichten. imago images/Picture Point

Routinetests hätten die beiden positiven Ergebnisse erbracht, meldet der FSV am Freitag. Die beiden Spieler, die aktuell symptomfrei seien, hätten sich umgehend in die vorgeschriebene Quarantäne begeben. Sie fallen sowohl für das Spiel in Mannheim als auch das Heimspiel gegen den TSV Havelse aus.

Eine PCR-Nachtestung sowie eine weitere Testreihe am Freitagvormittag ergab bei der kompletten Mannschaft und im Funktionsteam keine weiteren Auffälligkeiten. Das Gesundheitsamt Zwickau verhängte daraufhin keine zusätzlichen Quarantäne-Maßnahmen.

Das Auswärtsspiel am Samstag beim SV Waldhof wird somit wie geplant stattfinden, da auch der SV Waldhof Mannheim nach eigenen Corona-Fällen grünes Licht vom zuständigen Gesundheitsamt erhalten hat. Trainer Patrick Glöckner stünden wieder genügend Spieler zur Verfügung, auch wenn noch einige in Quarantäne seien, sagte ein SVW-Sprecher der dpa. Genaue Angaben zur Zahl der betroffenen Spieler wolle der Verein weiterhin nicht machen.