Zwei Zugänge, ein Abgang: Kaderanpassung bei der DJK Vilzing

Der stark in die Spielzeit gestartete Aufsteiger DJK Vilzing hat zwei weitere Neuzugänge zu vermelden: Vom Landesligisten SV Fortuna Regensburg wechselt Innenverteidiger Dominik Feuersänger (24) an den Huthgarten, vom Ligakonkurrenten VfB Eichstätt kommt Mittelfeldspieler Fabio Pirner (21). "Mit der Verpflichtung von Dominik Feuersänger haben wir nun den Abgang von Jakob Zitzelsberger kompensieren können. Und Fabio ist ein bestens ausgebildeter junger Spieler, der schon reichlich Regionalligaerfahrung mitbringt. Unser Kader ist jetzt in der Spitze und in der Breite gut aufgestellt", freut sich Vilzings sportlicher Leiter für die Regionalligamannschaft, Sepp Beller, über die Verpflichtungen.

Beide Neuen haben einen Vertrag bis 2024 unterschrieben und könnten im Idealfall schon zum nächsten Auswärtsspiel in Nürnberg spielberechtigt sein.

Jonas Huber hingegen steht der DJK ab sofort nicht mehr zur Verfügung: "Die sportliche Entwicklung war ganz einfach nicht so, wie er und der Verein sich das vorgestellt haben, er sucht sich einen Verein, bei dem er sich mehr Spielpraxis erwartet", so Roland Dachauer über die Personalie. Der neue Verein der Mittelfeldspielers, der in der aktuellen Regionalliga-Saison bislang zu einem Kurzeinsatz kam, steht noch nicht fest.