Zwei Zähne gezogen: Magdeburg muss auf Bittroff verzichten

Tabellenführer 1. FC Magdeburg tritt zum Beginn der Rest-Rückrunde in Freiburg an - und muss dabei auf zwei Stammspieler verzichten.

Vier intensive Trainingseinheiten absolvierten die Magdeburger nach ihrer Rückkehr aus dem Türkei-Trainingslager in heimischen Gefilden, ehe sie sich bereits am Donnerstag auf den 700 Kilometer langen Weg Richtung Freiburg machen. Dabei ging es darum, die Spritzigkeit und Frische herzustellen, das Spiel mit dem Ball zu automatisieren, aber auch, wie man den Gegner anläuft und die Restverteidigung organisiert, fasste Chefcoach Christian Titz das Geschehen der letzten Trainingstage seit Dienstag zusammen.

Titz hatte gehofft, am Samstag im Dreisamstadion des SC Freiburg II bis auf den gelbgesperrten Connor Krempicki seine Stammelf aufbieten zu können. Doch daraus wird nichts. Abwehrroutinier Alexander Bittroff, der in 18 Einsätzen für einen Defensivspieler beachtliche drei Treffer erzielte, muss aufgrund einer Zahn-OP passen. "Wir glauben, dass die muskulären Probleme, die er zuletzt hatte, von den Zähnen kamen. An zwei Zähnen wurden Entzündungsherde festgestellt, sie wurden heute gezogen", berichtete Titz am Donnerstag.

Wer ersetzt Krempicki?

Nicht mit dabei sein werden außerdem Sebastian Jakubiak (Trainingsrückstand), Benjamin Leneis (Magen-Darm-Probleme), Tobias Knost (Beckenschiefstand) und Nico Granatowski (Achillessehnenprobleme). Florian Kath ist ebenfalls angeschlagen und fällt aus. Eine Option als Krempicki-Ersatz könnte somit Raphael Obermair sein. Verraten wollte Titz aber noch nichts.

Zum Gegner, gegen den in der Hinrunde kein Treffer gelungen war, sagte er: "Freiburg II ist eine spielstarke Mannschaft, die sich mittlerweile stabilisiert hat. Gerade auf der letzten Linie haben sie drei sehr schnelle Spieler und sind gut im Konterspiel. Uns erwartet eine wichtige und interessante Partie." Die erste im neuen Kalenderjahr.