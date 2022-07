Zwei Wolfsburg-Youngsters zieht es leihweise nach Breda

Die Wolfsburger Anselmo Garcia MacNulty und Fabio Di-Michele-Sanchez schließen sich für ein Jahr dem niederländischen Zweitligisten NAC Breda an.

Die beiden Wolfsburger Nachwuchskräfte Anselmo Garcia MacNulty und Fabio Di-Michele-Sanchez wechseln auf Leihbasis zum NAC Breda. Der niederländische Zweitligist sicherte sich die Dienste der Verteidiger für eine Saison. Eine Kaufoption ist nicht vereinbart worden. "Mit Anselmo und Fabio holen wir zwei sehr talentierte Spieler mit einer guten Fußballausbildung. Beide Spieler waren mit der ersten Mannschaft von Wolfsburg im Trainingslager und können sofort in das Gruppentraining einsteigen", wird Bredas Leiter der Nachwuchsabteilung, Eric Hellemons, in der Pressemitteilung zitiert.

Viel Erfahrung weisen die 19-Jährigen im Seniorenbereich bisher nicht auf. Während Di-Michele-Sanchez in einem Pflichtspiel für die Zweitvertretung des VfL in der Regionalliga Nord auf dem Platz stand, absolvierte Garcia MacNulty drei Partien für Wolfsburg II. Viel Anteil an den beiden Leihgaben hat sicherlich auch Ex-VfL-Assistenztrainer Ton Lokhoff. Dieser ist seit dem vergangenen Jahr für seinen Heimatverein in Breda als Sportdirektor tätig.