Zwei Wochen, vier Unterschriften: Van Dijk verlängert in Liverpool

Der FC Liverpool hat den nächsten Leistungsträger langfristig gebunden - und es ist vielleicht der wichtigste von allen: Virgil van Dijk greift mit neuem Vertrag neu an.

Nun bis 2025 an den FC Liverpool gebunden: Virgil van Dijk. imago images/Shutterstock

Auf dem Sommer-Transfermarkt hat sich der FC Liverpool abgesehen von Ibrahima Konaté (Leipzig, 40 Millionen Euro) bislang sehr zurückgehalten, umso umtriebiger agierte er "nach innen".

Nach Trent Alexander-Arnold (bis 2025), Fabinho (bis 2026) und Alisson (bis 2027) hat nun binnen zwei Wochen auch Abwehrchef Virgil van Dijk einen neuen langfristigen Vertrag unterschrieben. Statt bis 2023 ist der 30-jährige Niederländer nun bis 2025 an die Reds gebunden.

"Darauf bin ich, meine Frau, meine Kinder und natürlich auch meine Berateragentur sehr stolz", lautete van Dijks etwas ungewöhnlicher Kommentar dazu auf der Liverpooler Website. Nach einer "Saison zum Vergessen", in der er nach einer Attacke von Everton-Torhüter Jordan Pickford ab Oktober ausgefallen war, greift er jetzt neu an.

"Ich fühle mich gut", sagt Europas Fußballer des Jahres 2019 nach drei Testspieleinsätzen und richtet Jürgen Klopp aus: "Ich bin bereit fürs Wochenende, mal sehen, was der Trainer entscheidet." Die Reds starten am Samstag bei Aufsteiger Norwich City in die neue Premier-League-Saison - und im Wissen, dass ihr wichtigster Führungs- und Defensivspieler seine Zukunft bei ihnen sieht.

