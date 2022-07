Zwei Wochen lang nicht in der Stadt: Schneiders Derby-Erfahrung aus Zürich

Schon am 2. Spieltag steht einer der Saison-Höhepunkte an: An diesem Samstag ist die SpVgg Greuther Fürth beim 1. FC Nürnberg zu Gast. Für Trainer Marc Schneider ist es zwar das erste Frankenderby - Nachbarduelle dieser Art hat er aber schon erlebt.

Steht vor seiner Frankenderby-Premiere: Marc Schneider. imago images