Zwei Weltfußballerinnen in Spaniens Kader: Bonmati und Putellas sind bereit für Olympia

Beide spielen beim FC Barcelona und hatten eine historische Saison hinter sich: Aitana Bonmati und Alexia Putellas wollen nun auch mit der spanischen Frauen-Nationalmannschaft bei Olympia in Paris Geschichte schreiben.

Er ist mit Stars gespickt. Der spanische Kader der Frauen-Nationalmannschaft für die Olympischen Sommerspiele in Paris steht fest. Unter den 18 Spielerinnen befinden sich bekannte Namen. Neben der zweifachen FIFA-Weltfußballerin Alexia Putellas steht die aktuelle Gewinnerin der Auszeichnung Aitana Bonmati ebenso im Aufgebot.

Putellas und Bonmati räumten in der abgelaufenen Saison mit dem FC Barcelona alles ab, was möglich war. Sie sicherten sich ein historisches "Quadruple" bestehend aus Liga F, Copa de la Reinas, Super Cup und Champions League. Im Champions League-Finale gegen Olympique Lyon (2:0) trafen sogar Putellas und Bonmati. Sie waren die Garantinnen des FC Barcelona beim 2:0-Sieg und der dazugehörigen Titelverteidigung. Insgesamt sind sieben Spielerinnen des katalanischen Klubs im Olympia-Kader vertreten.

Historischer spanischer Sieg bei Olympia möglich

Die spanische Frauennationalmannschaft wird zum ersten Mal an den Olympischen Spielen teilnehmen. Spanien trifft in der Gruppe C auf Japan, Nigeria und Brasilien.

Am 25. Juli starten die Spanierinnen gegen Japan in das Turnier. In der Gruppe B befindet sich die vierfache Olympiasieger USA, Sambia, Australien und Deutschland. Der aktuelle Titelverteidiger Kanada ist gemeinsam mit Frankreich, Kolumbien und Neuseeland in der Gruppe A.

Seit 1996 wird das Olympische Fußballturnier der Frauen ausgetragen. In den bisher sieben Turnieren zählen zwei europäische Mannschaft zu den Siegern - Norwegen (2000) und Deutschland (2016). Die Spanierinnen peilen mit Putellas und Bonmati Gold an und könnten so zum dritten europäischen Olympiasieger werden.