Zwei weitere Neue: Kovac und sein Trainerteam

Zwei Wochen vor Trainingsbeginn beim VfL Wolfsburg bekommt das Trainerteam ein Gesicht. Wie erwartet holt Niko Kovac einen neuen Konditionstrainer.

Auf ihn kommt eine der wichtigsten Aufgaben zu: Walter Gfrerer heißt der Mann, der den Spielern des VfL Wolfsburg ab dem 20. Juni Beine machen soll. Ein neuer Konditionstrainer für die Niedersachsen, die in der abgelaufenen Saison vor allem eines hatten: ein echtes Fitnessproblem. "Ich habe es auch gehört", sagte Kovac dazu kürzlich im "Sky"-Interview. Gfrerer, das gab der VfL am Montag offiziell bekannt, verstärkt das Team um den Kroaten, der den Athletikcoach bereits aus seiner Zeit bei RB Salzburg kennt und mit dem 49-Jährigen zuletzt auch bei der AS Monaco zusammengearbeitet hat.

Kovac und sein Trainerteam. Bruder Robert wurde als Assistent schon am Tag der Verpflichtung des neuen Chefcoaches bekanntgegeben, als zweiter Co-Trainer kommt Aaron Briggs hinzu. Der 34-jährige Engländer, der bis zuletzt noch für Monaco gearbeitet hat, folgt ebenfalls dem Lockruf des Trainers. In den Arbeitsbereich von Briggs, so teilt es der VfL mit, falle auch die Analyse.

Wie bereits berichtet, gehört Michael Frontzeck als Assistent nicht mehr zum Wolfsburger Trainerteam dazu, der Vertrag mit dem 58-Jährigen wurde bereits im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst. Wie und ob es mit Vincent Heilmann (25), der wie Frontzeck vor einem Jahr an der Seite von Mark van Bommel beim VfL angeheuert hatte, weitergeht, teilte der Klub noch nicht mit.